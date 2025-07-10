Новини Тиждень ШІ 10.07.2025 о 11:01 comment views icon

Гендиректорка X Лінда Яккаріно пішла у відставку після антисемітського демаршу Grok

author avatar

Андрій Русанов

Автор сайту

Гендиректорка X Лінда Яккаріно пішла у відставку після антисемітського демаршу Grok
Depositphotos

Після двох років роботи на чолі X Ілона Маска генеральна директорка соціальної мережі Лінда Яккаріно оголосила про відставку. Це сталося на тлі чергового скандалу з Grok.

У довгому прощальному пості, сповненому подяки команді, позитиву, віри у перспективи та всього такого, Яккаріно не розповіла про причини своєї відставки. Проте це сталося після чергової хвилі антисемітських випадів чатбота штучного інтелекту Grok в X. У своїх відповідях бот поширював різні теорії єврейської змови. Також він згадував теорію змови пов’язану з Республіканською партією США. Пізніше багато таких постів були видалені керівництвом мережі.

Власник X Ілон Маск відповів: «Дякую за ваш внесок».

Лінда Яккаріно була призначена на посаду через чотири місяці після придбання Маском Twitter, яка пізніше стала X. Вона пропрацювала у мережі два роки, її завданням було відновлення зруйнованих стосунків з рекламодавцями. Гендиректорка заявляла, що впоралася з цим та повернула 96%. Але дані компанії Guideline свідчать, що 89% рекламних коштів Twitter/X у США було втрачено протягом двох років між третім кварталом 2022 року та третім кварталом 2024 року.

У своїх останніх висловлюваннях Grok розповідав про «єврейське керівництво» Голлівуду, яке нібито поширює «антитрадиційні та зосереджені на різноманітності теми, які деякі вважають підривними» та «стереотипи проти білих». Подібне ж він приписував демократичній партії США, прямо називаючи її можливу перемогу на виборах шкідливою. Деякі висловлювання бота вже видалені, але частину можна спостерігати й зараз.

Раніше бот поширював висловлювання про «геноцид білих в ПАР», які базуються на фейкових даних про масові поховання («білі хрести» насправді були тимчасово меморіалом однієї родини, а нібито пов’язані з цим фото були зроблені в інших країнах). Також бот заперечував дані про кількість жертв Голокосту, посилаючись на відсутні дискусії щодо цього в академічному середовищі.

Іронічно, що нова антисемітська ескалація сталася після оголошення Ілоном Маском «покращення» Grok у п’ятницю. Раніше бот зазначав, що «заяви про «єврейський контроль» пов’язані з антисемітськими міфами та надмірно спрощують складні структури власності. Медіаконтент формується різними факторами, а не лише релігією лідерів».

І хоча деякі висловлювання Grok останнього часу щодо російського вторгнення сподобалися українцям, в цілому відповіді бота останнім часом межують з расизмом та антисемітизмом. Невідомо, пішла Лінда Яккаріно через це, або через бізнес-діяльність, але дистанціювання від подібного явно покращить її ділову репутацію.

Джерела: TechCrunch, 2, 3, 4

Популярні новини

Альтернативи ChatGPT для оптимізації робочих завдань
Meta створює ШІ-друзів — не дадуть сумувати, пам’ятають деталі й самі почнуть розмову
Топ криптобірж на сьогодні: порівняння, що не боїться факт-чеку
Темне фентезі від творців The Witcher 3, трейлер Little Nightmares III і нова My Hero Academia — всі анонси з літнього шоукейсу Bandai Namco
Костюми для «Грішників» Раяна Куглера викупили у Marvel — зі «складу» для перезапуску «Блейда»
«Хороший фільм, коли персонажі мовчать»: новий «Світ Юрського періоду» оцінили у скромні 54% на на Rotten Tomatoes
Новий китайський дрон-комар шпигуватиме абсолютно непомітно
П’ятничний чат ITC: геймер без комп’ютера, керамічна «революція» та хмара проти даних
Вийшов планшет Redmi Pad 2 – 11″ 2.5K-екран і Helio G100-Ultra за ціною від 6999 грн
«Дослідники калу» збирають людські фекалії на випадок кінця світу: «Це наш обов’язок перед майбутнім»
Альтернатива кондиціонеру — нова фарба, що «потіє», ефективно поглинає тепло
NVIDIA розповіла, чому десктопні RTX 5050 отримали GDDR6, а ноутбучні мають GDDR7 — пояснення таке собі
Перші кадри серіалу «Диво-людина» від Marvel — Саймон Вільямс демонструє свої надприродні сили
Нового «Супермена» вдягнули у «плавки» в останній момент — Джеймс Ганн сумнівався, але актор наполіг
Французька «людина-павук» запустила перший у світі екшен-токен Tigershark
Відбулася найбільша DDoS-атака в історії — 37,4 ТБ даних за 45 секунд
Чи зручний для ремонту модульний Fairphone 6? iFixit перевірила
Топ Xbox порадив звільненим працівникам шукати роботу через ШІ
Трейлер бойовика-антиутопії «Людина, що біжить» — Глен Павелл в кривавій бійні на виживання
Над Києвом збили російський дрон «Гербера» з камерою, це означає ворожий ретранслятор в тилу, — «Флеш»
6 найцікавіших об’єктів з фото обсерваторії Віри Рубін
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати