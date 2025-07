Гендиректорка X Лінда Яккаріно пішла у відставку після антисемітського демаршу Grok

Після двох років роботи на чолі X Ілона Маска генеральна директорка соціальної мережі Лінда Яккаріно оголосила про відставку. Це сталося на тлі чергового скандалу з Grok.

У довгому прощальному пості, сповненому подяки команді, позитиву, віри у перспективи та всього такого, Яккаріно не розповіла про причини своєї відставки. Проте це сталося після чергової хвилі антисемітських випадів чатбота штучного інтелекту Grok в X. У своїх відповідях бот поширював різні теорії єврейської змови. Також він згадував теорію змови пов’язану з Республіканською партією США. Пізніше багато таких постів були видалені керівництвом мережі.

After two incredible years, I’ve decided to step down as CEO of 𝕏.

When @elonmusk and I first spoke of his vision for X, I knew it would be the opportunity of a lifetime to carry out the extraordinary mission of this company. I’m immensely grateful to him for entrusting me…

— Linda Yaccarino (@lindayaX) July 9, 2025