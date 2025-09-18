В перших оглядах iPhone 17 Pro порівняли з "Термінатором" Т800: потужний, гучний та агресивний

Перші огляди iPhone 17 Pro: кращі камери, більше автономності оновлений дизайн

Одночасно з оглядами базової моделі iPhone 17 також з’явилися перші відгуки про версії iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max. При цьому більшість оглядачів відзначають тривалий час роботи від батареї та яскраві кольори.

Попит на новинку виявився настільки високим, що iPhone 17 Pro Max миттєво пішов у відкладене замовлення після старту прийому заявок, а китайські покупці побили рекорди з передзамовлень. Втім, огляди підтверджують, що ажіотаж був виправданим.

The Verge виявився чи не єдиним виданням, яке поставилося до моделі стримано. Там назвали смартфон “сміливим редизайном, але базовим апгрейдом” і навіть порадили більшості користувачів звернути увагу на звичайний iPhone 17.

Сміливий і агресивний

Решта медіа більш одностайні — iPhone 17 Pro отримав схвальні відгуки. Роберт Лідем із GQ написав:

“У такий важливий рік для iPhone моделі Pro спочатку залишилися ніби в тіні”. За його словами, трохи більше часу — і користувачі оцінять усі зміни: “Той, хто оновиться, відчує ці переваги ще з моменту розпакування”.

Він підкреслив:

“Це справді потужний смартфон, розрахований на довгий термін, і найповніше втілення концепції iPhone Pro на сьогодні. Це тихе, але вражаюче оновлення для кращого у співвідношенні можливостей і вартості смартфона”.

У відеоогляді CNET Патрік Голланд порівняв iPhone 17 Pro Max із iPhone Air:

“Це гучний, сміливий, агресивний і потужний апарат”. Він навіть навів аналогію з “Термінатором”: якщо Air — це T1000 із “Судного дня”, то Pro — м’язистий Т800.

Є й зауваження. Нові Pro стали важчими за iPhone 16 Pro та 16 Pro Max, а товщина iPhone 17 Pro Max більша за попередника. Проте це компенсується автономністю. Оглядачі одностайно називають батарею однією з головних переваг. Маркес Браунлі підсумував: це “наймаксималістичніші iPhone за всю історію”.

Сума дрібних покращень

Журналіст Wired Джуліан Чоккатту зазначає, що на папері характеристики не виглядають революційними, немає однієї фішки, від якої скажеш “вау!”. Але всі дрібні покращення разом створюють відчутний ефект.

А британський таблоїд The Sun взагалі назвав модель “феноменальним смартфоном”, “неймовірно красивим” і “надзвичайно потужним”. “Це втілення сучасного смартфона у максимально чистому й потужному вигляді”, — пише журналіст Шон Кіч.

Особливу увагу отримала нова версія кольору Cosmic Orange. Її називають яскравою, але стриманою — залежно від освітлення смартфон виглядає то помаранчевим, то майже пісочним. Wired також відзначає цей колір, хоча журналісту дістався Silver і Deep Blue.

Технічні деталі

Моделі iPhone 17 Pro вперше за довгий час отримали суттєві зміни дизайну: алюмінієвий моноблок і повноширокий блок основних камер. Лінійка доступна у кольорах Silver, Deep Blue та Cosmic Orange.

Серед камер — нова фронтальна із квадратним сенсором на 18 Мп, яка підтримує автообертання та функцію Center Stage. Вперше з’явився 48-мегапіксельний телефото-модуль із зумом 4x і 8x.

Смартфони працюють на процесорі A19 Pro з покращеними Neural Accelerator, які прискорюють роботу ШІ-застосунків. Для відведення тепла використовується випарна камера. Також заявлено яскравіший дисплей, нове покриття Ceramic Shield 2, кращий антибліковий шар і підтримку Genlock.

Дві головні переваги iPhone 17 Pro над надтонким iPhone Air — це приблизно на 20–40% довший час автономної роботи та наявність телефото-камери з 4x і 8x оптичним зумом.

Tom’s Guide зафіксував у тесті 15 годин 32 хвилини безперервної роботи iPhone 17 Pro — це більше, ніж у iPhone 16 Pro (14 годин 7 хвилин). У повсякденному користуванні смартфон стабільно тримає заряд до вечора навіть за активних навантажень: фото, відео, ігри на кшталт Diablo Immortal чи Age of Origins.

Ресурс CNET перевірив камеру і підтвердив: знімки на 4x виглядають майже як фото з основної камери, тоді як 8x корисний тільки за доброго освітлення — у темряві з’являється шум.

WIRED протестував продуктивність у грі Assassin’s Creed Mirage: iPhone 17 Pro працював значно плавніше, ніж торішня модель, перегрів розподілявся рівномірно і не заважав у руках.

Engadget оцінив роботу ШІ: завдяки Neural Accelerators генерація картинок у Image Playground і Genmoji стала помітно швидшою, а от складніші стилі все ще потребують часу.