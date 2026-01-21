В Приват24 додали "Запит на оплату" — функцію поділу витрат між користувачами

Приват24 запустив сервіс для розподілу спільних витрат. Зображення: ПриватБанк

ПриватБанк у партнерстві з Visa додав у Приват24 новий сервіс, який дозволяє розділити витрати між друзями чи родичами.

Функція “Запит на оплату” підійде для повсякденних сценаріїв використання: як-от спільної оплати чека з кафе, поїздки в таксі чи придбання подарунка. Власник рахунку, з якого був здійснений розрахунок, просто може надіслати іншим запит на поділ витрат — без обміну номерами карток або надсилання чеків у месенджерах.

Як скористатись:

У Приват24 оберіть необхідну транзакцію;

Додайте користувачів з телефонної книги;

Вкажіть суму для кожного;

Система автоматично надішле запит.

Важливо:

Розділити оплату можна лише протягом 30 днів з моменту здійснення транзакції;

У користувача, якому надійшов запит на оплату, є 7 днів для підтвердження;

Є обмеження на кількість учасників для поділу — до 30;

Запит на спільну оплату можна надіслати в інші банки, перелік доступних з’явиться під час його створення.

Якщо користувач ігнорує чи пропустив запит, Приват24 надішле нагадування. Цікаво, як це виглядатиме в реальних сценаріях і чи не зловживатиме хтось функцією, просто з наявністю вашого номера.

“Сервіс створений з акцентом на людину та покращення клієнтського досвіду”, — каже член правління ПриватБанку з питань роздрібного ринку Дмитро Мусієнко. “Ми не просто робимо цифрові фінансові послуги зручнішими та прозорішими, а й системно знижуємо бар’єри у фінансовій взаємодії між людьми. Це наш внесок у фінансову інклюзію, що дозволяє легко вирішувати навіть побутові питання повернення коштів”.

Послуга “Запит на оплату” вже доступна всім користувачам Приват24.

