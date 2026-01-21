Новини Україна 21.01.2026 comment views icon

В Приват24 додали "Запит на оплату" — функцію поділу витрат між користувачами

Катерина Даньшина

Редактор новин

В Приват24 додали "Запит на оплату" — функцію поділу витрат між користувачами
Приват24 запустив сервіс для розподілу спільних витрат. Зображення: ПриватБанк

ПриватБанк у партнерстві з Visa додав у Приват24 новий сервіс, який дозволяє розділити витрати між друзями чи родичами.

Функція “Запит на оплату” підійде для повсякденних сценаріїв використання: як-от спільної оплати чека з кафе, поїздки в таксі чи придбання подарунка. Власник рахунку, з якого був здійснений розрахунок, просто може надіслати іншим запит на поділ витрат — без обміну номерами карток або надсилання чеків у месенджерах.

Як скористатись:

  • У Приват24 оберіть необхідну транзакцію;
  • Додайте користувачів з телефонної книги;
  • Вкажіть суму для кожного;
  • Система автоматично надішле запит.
В Приват24 додали "Запит на оплату" — функцію поділу витрат між користувачамиВ Приват24 додали "Запит на оплату" — функцію поділу витрат між користувачамиВ Приват24 додали "Запит на оплату" — функцію поділу витрат між користувачами

Важливо:

  • Розділити оплату можна лише протягом 30 днів з моменту здійснення транзакції;
  • У користувача, якому надійшов запит на оплату, є 7 днів для підтвердження;
  • Є обмеження на кількість учасників для поділу — до 30;
  • Запит на спільну оплату можна надіслати в інші банки, перелік доступних з’явиться під час його створення.

Якщо користувач ігнорує чи пропустив запит, Приват24 надішле нагадування. Цікаво, як це виглядатиме в реальних сценаріях і чи не зловживатиме хтось функцією, просто з наявністю вашого номера.

“Сервіс створений з акцентом на людину та покращення клієнтського досвіду”, — каже член правління ПриватБанку з питань роздрібного ринку Дмитро Мусієнко. “Ми не просто робимо цифрові фінансові послуги зручнішими та прозорішими, а й системно знижуємо бар’єри у фінансовій взаємодії між людьми. Це наш внесок у фінансову інклюзію, що дозволяє легко вирішувати навіть побутові питання повернення коштів”.

Послуга “Запит на оплату” вже доступна всім користувачам Приват24.

В monobank запустили “Спільні картки” — для поділу коштів з близькими, але з лімітами

Джерело: ПриватБанк

