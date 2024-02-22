В США стався масовий збій у роботі мобільних операторів

В четвер велика кількість користувачів американського оператора мобільного зв’язку AT&T стикнулася з проблемами при спробі здійснити виклики, посилання повідомлень та звернень до екстрених служб. Проблеми зі зв’язком спостерігаються у великих містах США, включно з Сан-Франциско.

Згідно з даними Downdetector, близько 8:15 ранку за східним часом (15:15 за Київським часом) було зареєстровано понад 73 тис. інцидентів, і збій триває щонайменше 5 годин.

AT&T повідомила, що деякі її клієнти зіткнулися з перебоями, і вона «терміново працює» над відновленням обслуговування.

«Ми заохочуємо використовувати Wi-Fi-телефонію, доки послуга не буде відновлена», – йдеться в повідомленні.

Збій вплинув на здатність людей зв’язуватися зі службами екстреної допомоги за номером 911. Відповідні заяви опублікували пожежні служби та департаменти поліції.

Ба більше, зі збоями в роботі стільникового зв’язку зіткнулися користувачі всіх великих операторів в США. За даними Downdetector, проблеми також спостерігаються у клієнтів Verizon, T-Mobile та UScellular. Отже, проблема має глобальний характер, а не обмежується одним оператором AT&T.

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Хоча T-Mobile і Verizon заявили, що їхні мережі працюють нормально, а збій потенційно пов’язаний зі спробами клієнтів підключитися до інших мереж.

Джерело: reuters

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