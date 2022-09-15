В Україні стартують продажі нових складаних флагманів Samsung — 39 999 грн за Galaxy Flip4 та 74 999 грн за Galaxy Fold4

16 вересня в Україні стартують офіційні продажі новітніх пристроїв Galaxy, які анонсували у рамках серпневої презентації Unpacked — складані смартфони Galaxy Fold4 (смартфон-планшет з розкладним гнучким екраном) та Galaxy Flip4 (компактна «розкладачка» з екраном, який можна згинати навпіл), а також смартгодинники Watch5 та бездротові навушники Galaxy Buds 2 Pro.

З очевидних причин ціна новинок суттєва вища у порівнянні з відповідними тогорічними моделями.

Ціни

Доступність, бонуси першим покупцям та кольори

Всі вищеперераховані технологічні новинки Samsung надійдуть у вільний продаж вже завтра, 16 вересня — купити їх можна буде як у брендових магазинах Samsung Experie­nce Store (SES), так і роздрібних українських магазинах, зокрема й онлайн. Перші покупці нового покоління складаних смартфонів Samsung Galaxy зможуть отримати кешбек до 4000 грн на картку лояльності та розширений захист Samsung Care+ Protection — один негарантійний ремонт екрана пристрою протягом одного року з дати купівлі.

Galaxy Fold4 буде постачатися в Україну у двох кольорах корпусу — сіро-зелений та фантом чорний. Водночас палітра Galaxy Flip4 трохи яскравіша та складається з трьох кольорів — перлистий фіолетовий, графітовий та блакитний.

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Щодо Galaxy Watch5 та Watch5 Pro: базові пропонуються у двох розмірах корпусу (40 і 44 мм), а Pro-версія доступна лише в корпусі 45 мм. Базова модель отримала цілковито нові нейтральні кольори: графіт, сапфір і срібний для великої 44-мм моделі, а також графітовий, рожеве золото й срібний для меншої 40-мм моделі, чий перлистий фіолетовий ремінець гармонічно поєднується з Galaxy Flip4. Класичні 45-мм Watch5 Pro у титановому корпусі пропонуються у двох кольорах — чорний та сірий. Водночас Galaxy Buds2 Pro доступні в трьох цілковито нових кольорах, що збігаються з палітрою нових складаних смартфонів: графітовому, білому й перлистому фіолетовому.

Стисло про ключові нововведення Galaxy Z Flip4, Z Fold4, Watch5 і Buds2 Pro [Інфографіка]

Незабаром випустимо повноцінні огляди новинок Samsung, тож слідкуйте за оновленням матеріалів на сайті.