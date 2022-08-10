Samsung представила смартгодинник Galaxy Watch 5 та навушники Galaxy Buds 2 Pro

10 серпня Samsung на великій презентації Unpacked анонсувала низку нових пристроїв. У цій новині — про нові смартгодинники Galaxy Watch 5 та TWS-навушники Galaxy Buds 2 Pro.

Galaxy Buds 2 Pro

Представлені сьогодні на заході Samsung Unpacked навушники менші і зручніші за своїх попередників, а також підтримують відтворення 24-бітного Hi-Fi аудіо через Bluetooth за допомогою фірмового кодека SSC HiFi. Модель сумісна з Bluetooth 5.3 та LE Audio.

Вентиляційні отвори навушників розширені, додатковий повітряний потік зменшує відчуття «закладеності» підчас тривалого використання. Galaxy Buds 2 Pro автоматично перемикаються між різними пристроями, але їх не можна підключити до двох джерел звуку одночасно.

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Виробником заявлені 5 годин автономної роботи з активним шумозаглушенням та 8 годин без нього. З чохлом виходить загалом до 30 годин автономії або 20 годин, якщо увімкнути ANC. Корпус захищений від вологи за стандартом IPX7.

Попередні замовлення Buds 2 Pro на сайті компанії за ціною 229,99 доларів розпочинаються сьогодні, навушники будуть доступні з 26 серпня.

Galaxy Watch 5

Samsung анонсувала дві моделі розумного годинника: Galaxy Watch 5 і Galaxy Watch 5 Pro. Важливі відмінності від четвертого покоління – батарея більшого розміру, швидша зарядка і краща надійність. Годинники позбавлениі механічного обідка, що обертається, але забезпечені тонкою сенсорною рамкою.

Galaxy Watch 5 випускаються в розмірах 40 і 44 мм, а Pro – в єдиному розмірі 45 мм. Всі годинники оснащені тим самим процесором Exynos W920 з тактовою частотою 1,18 ГГц, 1,5 ГБ оперативної та 16 ГБ вбудованої пам’яті. У лінійці Galaxy Watch 5 також є покращена версія датчика BioActive 3-в-1, що на практиці означає кращу функцію відстеження сну з персоналізацією. У цьому допоможе й новий датчик температури тіла.

Обидві моделі оснащені підтримкою GPS, NFC, LTE, Bluetooth 5.2 та Wi-Fi. Корпус годинника захищений від пилу та вологи за стандартами 5ATM та IP68.

Акумулятор Watch 5 на 13% більше, ніж у попередника – 284 мАч в 40-мм Watch 5 і 410 мАч в 44-мм, що дає близько 40 годин роботи без підзарядження. Модель Pro оснащена батареєю ємністю 590 мАг, розрахованою на 80 годин звичайної роботи або 20 годин безперервного використання GPS. Акумулятор заряджається від нуля до 45 відсотків лише за 30 хвилин.

Серія Watch 5 буде поставлятися з One UI Watch 4.5, яка додає безліч спеціальних можливостей, покращений інтерфейс набору тексту та підтримку двох SIM-карток.

Galaxy Watch 5 і Watch 5 Pro доступні для попереднього замовлення з сьогоднішнього дня і надійдуть у продаж 26 серпня. Watch 5 коштує від 279,99 доларів, а Pro – від 449,99 доларів. Версії LTE коштують додатково 50 доларів. В обох годин також буде версія Golf Edition тільки з Bluetooth, вартість якої починається від 329,99 доларів.

Джерело: The Verge