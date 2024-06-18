Команда YouTube почала новий експеримент, який покликаний боротися з розповсюдженням фейків та дезінформації на платформі.

В рамках експерименту YouTube дозволить додавати примітки до загальнодоступних відео. Здається, що ця функція дуже схожа на Community Notes в X (Twitter). По суті, це дозволяє глядачам додавати контекст до конкретної заяви у відео, щоб інші глядачі могли краще знати факти, які подаються у відео. Якщо у ролику ведучий припустився помилки чи свідомо поширює неправдиву інформацію, за допомогою нотаток можна вказати на невірні дані.

Наразі ця функція тестується в США для «обмеженої кількості співавторів», які розмовляють англійською. Щоб доповнити інформацію у ролику, відповідний користувач має подати примітку, пов’язану з претензією на конкретне відео. Ця примітка буде передана сторонньому експерту. Потім ці оцінювачі вирішуватимуть, чи має примітка бути загальнодоступною.

Якщо примітка стане загальнодоступною, інші глядачі можуть оцінити її одним із трьох способів: «корисна», «частково корисна» або «некорисна». Вони також зможуть надати власний контекст і джерела, які пояснюють, чому вони присвоїли такий рейтинг. Надалі алгоритм вирішуватиме, які нотатки публікувати. Цей алгоритм є адаптивним, тому якщо деякий час нотатку оцінюють як «некорисну», але потім багато людей починають оцінювати її як «корисну» через появу нової інформації, алгоритм відреагує на це належним чином.

Якщо експеримент буде визнаний успішним, широка громадськість повинна почати бачити примітки на деяких відео «у найближчі тижні та місяці».

Джерело: androidauthority

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