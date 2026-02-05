tradfi
Новини Пристрої 05.02.2026

Valve перегляне дату випуску та ціну Steam Machine через кризу пам'яті

Олександр Федоткін

Автор новин та статей

Rock Paper Shotgun

Valve підтвердила, що відкладе випуск Steam Machine у зв’язку з дефіцитом та підвищенням цін на пам’ять, спровокованим високим попитом з боку ЦОД для ШІ.


В середу, 4 лютого, компанія у власному блозі повідомила, що досі планує випустити ПК-консоль та  VR-гарнітуру, а також Steam Controller у першій половині цього року. Однак наразі знадобиться більше часу для визначення конкретних цін та дат релізу.

“Коли ми анонсували ці продукти у листопаді, ми планували вже зараз повідомити конкретні ціни та дати запуску. Але дефіцит пам’яті та сховищ, про який ви, ймовірно, чули в галузі, відтоді різко зріс. Обмежена доступність і зростання цін на ці найважливіші компоненти означають, що нам необхідно переглянути наш точний графік постачань і ціноутворення (особливо стосовно  Steam Machine та Steam Frame). Наша мета — відвантажити всі три продукти у першій половині року — не змінилась. Але ми маємо попрацювати над визначенням конкретних цін і дат запуску, які ми зможемо з упевненістю оголосити, враховуючи, як швидко можуть змінитися обставини, пов’язані з цими питаннями”, — зазначають у Valve. 

Steam Machine був анонсований у листопаді минулого року. За оцінками, судячи з комлектуючих, що до нього входять, його вартість складатиме близько $700. У Valve зазначали, що орієнтуються на середню ціну збірки бюджетного ПК з окремих комплектуючих. 


З моменту анонсу світові ціни на всі види пам’яті значно зросли. Згідно з повідомленнями, контрактні ціни на DRAM збільшились на понад 170% порівняно з минулим роком. Зростання цін було спровоковане великою угодою, підписаною Samsung і SK у жовтні, в рамках якої OpenAI отримуватиме майже половину світового обсягу DRAM для своїх центрів обробки даних Stargate. Це призвело до того, що компанії, які не мають великих запасів комплектуючих, включаючи, як повідомляється, Microsoft, опинилися у вразливому становищі.

Ми писали, що Samsung оголосила про підвищення цін на оперативну пам’ять і флеш-пам’ять NAND на 15–30%. Варто зауважити, що інші виробники, як от Micron і SanDisk, які вже зробили аналогічні кроки.

Джерело: VGC

