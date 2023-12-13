Новини Ігри 13.12.2023 о 13:32 comment views icon

Valve закликає власників Steam Deck припинити «вдихати вихлопні гази»

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Юрій Орос

Автор новин

Valve закликає власників Steam Deck припинити «вдихати вихлопні гази»

Valve хоче, щоб користувачі перестали вдихати вихлопні гази Steam Deck. У дописі на Reddit від 12 грудня один користувач Steam Deck написав, що отримав офіційний вердикт від служби підтримки Steam про те, чи «безпечно вдихати вихлопні гази» від пристрою. Користувач також пояснив, що ця практика стала популярним жартом серед інших власників Steam Deck. Через три дні служба підтримки Steam нарешті поклала край дискусії.

Valve закликає власників Steam Deck припинити «вдихати вихлопні гази»

«Як і у випадку з усією електронікою, зазвичай не рекомендується вдихати вихлопні гази вашого пристрою», — йдеться у відповіді. «Хоча загальне використання не викликає занепокоєння з точки зору безпеки, слід уникати прямого вдихання парів, що виходять з вентиляційних отворів пристрою».

Ми розуміємо, що це може бути мемом, але, будь ласка, утримайтеся від такої поведінки заради безпеки вашого здоров’я.

Що стосується ароматичної основи цього рішення, то немає жодних повідомлень, які б підтверджували, що вдихання гарячого повітря, яке виробляється портативними електронними пристроями, може призвести до довгострокових негативних наслідків. Але це також не означає, що вдихання аромату зі Steam Deck гарантовано позбавлене ризику.

З моменту виходу Steam Deck у лютому 2022 року власники не приховують, що дим з вентиляційних отворів портативного ігрового пристрою має дивний приємний запах, передає IGN. Це швидко перетворилося на вірусний мем.

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Раніше в подібній ситуації була Microsoft. Компанія просила не дути вейп-паром в Xbox Series X.

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