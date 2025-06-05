Вбудована відеокарта Intel побила світовий рекорд розгону GPU за частотою

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Оверклокер SkatterBencher здійснив побив світовий рекорд частоти GPU, але обійшовся при цьому без дискретної відеокарти. Достатньо було процесора Intel.

У ролі піддослідного опинився чип Core Ultra 9 285K. Його вбудована графіка працювала на неймовірній частоті 4,25 ГГц з напругою на рівні 1,7 В. Температура під час розгону становила -170°C завдяки рідкому азоту.

Раніше оверклокери виявили, що процесори Arrow Lake може похвалитися значним потенціалом розгону, навіть попри те, що їхня продуктивність у звичайному стані вважається посередньою. Раніше SkatterBencher досягав на цих чипах частоти GPU 3,1 ГГц з 1,3 В.

Тактова частота вбудованої графіки в Arrow Lake базується на половині опорної частоти процесора, яка за замовчанням становить 100 МГц. Потім це значення множиться на коефіцієнт GT, зазвичай у 40 разів, що призводить до робочої частоти 2 ГГц або теоретичного максимуму 4,25 ГГц з множником 85x.

SkatterBencher виявив, що Arrow Lake значно краще розганяється зі збільшенням охолодження. З 1,3 В та 30°C чип досягав 3,1 ГГц, а 3,6 ГГц вдалося досягнути з охолодженням до -150°C. Тоді оверклокер встановив мету у 1,6-1,7 В з -170°C, щоб подолати бар’єр у 4 ГГц. Однак, як було встановлено раніше, з температурами нижче -100°C система часто не завантажуються. Попри це на материнській платі Asus ROG Z890 Apex у поєднанні з оперативною пам’яттю DDR5-8600 SkatterBencher досяг рекордної частоти 4,25 ГГц, зафіксованої у GPU-Z.

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Щоб провести тести у бенчмарках та іграх, налаштування були знижені до 3,9 ГГц 1,6 В та -160°C. Розгін призвів до суттєвого покращення продуктивності. У Novabench вбудована відеокарта показала майже вдвічі більшу продуктивність, ніж за стандартних налаштувань. Ігрові бенчмарки показали стрибок з 50 FPS до 86 FPS у Counter-Strike 2 та підвищення з 25 FPS до 42 FPS у Black Myth: Wukong. З частотою понад 4 ГГц подальший приріст продуктивності був незначним.

Джерело: Tom’s Hardware

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