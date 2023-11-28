Новини Ігри 28.11.2023 о 18:35 comment views icon

«‎Вбив усе, що можна вбити»: геймер знищив 5400 «живих істот» у Skyrim, а «‎баунті» за його вибивання сягнуло 267 000 золотих

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Авторка новин

Водночас вибування йому не загрожує — адже у грі більше не залишилось персонажів, які б могли його спіймати.

Згідно зі статистикою, опублікованою на Reddit користувачем Amelix34, він знищив понад 5,4 тисячі істот у грі The Elder Scrolls V: Skyrim — людей, тварин, драконів, нежиті, даедр та автоматонів.

«‎Вбив усе, що можна вбити»: геймер знищив 5400 «живих істот» у Skyrim, а «‎баунті» за його вибивання сягнуло 267 000 золотих

Нагорода за його голову досягла 267 000 золотих, але, як влучно зазначили гравці в коментарях, Amelix34 нічого не загрожує, адже більше нема нікого, хто міг би його впіймати.

«‎Вбив усе, що можна вбити»: геймер знищив 5400 «живих істот» у Skyrim, а «‎баунті» за його вибивання сягнуло 267 000 золотих

Інші помітили, що улюбленою зброєю гравця був Dawnbreaker — меч, який зазвичай застосовували для знищення зла, що зробило кровопролиття дещо іронічним.

Вакансії

CSR ENG Dedicated #16 WOW 24-7.io

AI Chatbot Developer (outstaff) HZF Company

Full-stack Developer (outstaff) HZF Company

Як зазначає Games Radar, Skyrim не має загального лічильника ворогів, тому неможливо перевірити знищення «‎усіх істот» — але якщо порівняти статистику з подібним дописом 3-річної давності, твердженню Amelix34 можна повірити. У 2020 році користувач JaeInSkyrim оголосив на Reddit, що він нарешті «‎один у Skyrim» та вбив 2201 NPC, а також понад 2400 різноманітних істот, додавши зображення «‎трупів».

«‎Вбив усе, що можна вбити»: геймер знищив 5400 «живих істот» у Skyrim, а «‎баунті» за його вибивання сягнуло 267 000 золотих

Завантаження коментарів...

Нові дописи

Дописи
Професійне вигорання в IT. Як працювати так, щоб не зійти з розуму?
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/photo_2023-06-28_01-34-18-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/photo_2023-06-28_01-34-18-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/photo_2023-06-28_01-34-18-150x150.jpg

winesmoker

Фрілансер / Веб-розробник

Дописи
Огляд тепловізора Xinfrared Thermal Eye X2: помічник в полюванні і не тільки
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/IMG_20231117_025202-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/IMG_20231117_025202-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/IMG_20231117_025202-150x150.jpg

Антон Коваленко

автор

Дописи
Всесвіт «Чужого» у фільмах та відеоіграх: згадуємо найкраще
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg

Nazar

mr.Karter

Загрузити ще

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати