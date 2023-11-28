«‎Вбив усе, що можна вбити»: геймер знищив 5400 «живих істот» у Skyrim, а «‎баунті» за його вибивання сягнуло 267 000 золотих

Водночас вибування йому не загрожує — адже у грі більше не залишилось персонажів, які б могли його спіймати.

Згідно зі статистикою, опублікованою на Reddit користувачем Amelix34, він знищив понад 5,4 тисячі істот у грі The Elder Scrolls V: Skyrim — людей, тварин, драконів, нежиті, даедр та автоматонів.

Нагорода за його голову досягла 267 000 золотих, але, як влучно зазначили гравці в коментарях, Amelix34 нічого не загрожує, адже більше нема нікого, хто міг би його впіймати.

Інші помітили, що улюбленою зброєю гравця був Dawnbreaker — меч, який зазвичай застосовували для знищення зла, що зробило кровопролиття дещо іронічним.

Як зазначає Games Radar, Skyrim не має загального лічильника ворогів, тому неможливо перевірити знищення «‎усіх істот» — але якщо порівняти статистику з подібним дописом 3-річної давності, твердженню Amelix34 можна повірити. У 2020 році користувач JaeInSkyrim оголосив на Reddit, що він нарешті «‎один у Skyrim» та вбив 2201 NPC, а також понад 2400 різноманітних істот, додавши зображення «‎трупів».