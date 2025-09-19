Новини Ігри 19.09.2025 comment views icon

"Вбивця" Чарлі Кірка підписався Трампом у Steam і грав у Helldivers 2, код якої знайшли на гільзах

Маргарита Юзяк

"Вбивця" Чарлі Кірка підписався Трампом у Steam і грав у Helldivers 2, код якої знайшли на гільзах
Гейб Ньюелл / Виступ Чарлі Кока

Секретна служба США вивчає Steam-акаунт підозрюваного у вбивстві скандального політичного активіста Чарлі Кірка. Особливу увагу вони звернули, що хлопець підписався “Трампом”.

А ще замислилися над тим, що ігри треба контролювати більше. Але все по черзі. У межах розслідування вивчають онлайн-активність 22-річного Тайлера Робінсона і псевдоніми, які він використовував на платформі. Наразі не доведено, що саме цей чоловік скоїв злочин, але на його обліковий запис пов’язують із зачіпками.

Steam-акаунт хлопця показує, що той тимчасово змінив нік на “Дональд Трамп”. Його обліковий запис активний протягом 11 років, а загалом він витратив 5 000 годин на ігри (або більше, якщо має інші платформи). Майже половина з них припадає на Sea of Thieves від Rare — 2 тисячі годин.

Особливу увагу розслідувачі звернули на Helldivers 2 — гра відома сатирою на те, як все роблять заради демократії: вбивства, руйнування, винищення тощо. Там підозрюваний провів 399 годин. Правоохоронці виокремили тайтл лише через те, що на місці вбивства Чарлі Кірка знайшли гільзи з вигравіюваним написом “Чуєш, фашист! Лови ↑ → ↓↓↓”. Це код із Helldivers 2, з якої зняли регіональні обмеження, що викликає авіаудар 500-кілограмовою бомбою.

"Вбивця" Чарлі Кірка підписався Трампом у Steam і грав у Helldivers 2, код якої знайшли на гільзах
Тайлер Робінсон / X (Twitter)

Наступний вибір гри породив чимало жартів. В його акаунті знайшли наліпку-нагороду за фуррі симулятор знайомств Furry Shades of Gay, а на місці злочини — ще одну гільзу, що містила відсилання до фуррі-культури. Хлопець грав і в інші ігри, але немає сенсу перераховувати ті, що не перегукуються зі слідством.

Влада розглядає його ігрову активність не лише як частину профілю, а й для пошуку зв’язків зі вбивством Чарлі Кірка. За словами директора ФБР Кеша Пателя, перевіряється діяльність понад 20 осіб із чату Discord, де Робінсон нібито визнав свою причетність до стрілянини.

Тема вже вийшла на політичний рівень. Голова Комітету з нагляду Палати представників Джеймс Комер надіслав листи керівникам Valve, Twitch, Reddit і Discord, вимагаючи їхньої участі наступного місяця у слуханнях про так звану “онлайн-радикалізацію”. Примітно, що урядовці можуть навести Непал як приклад, де революціонери використали Discord як “тимчасовий парламент”. Схоже, нам загрожує нова хвиля інтернет-цензури.

Джерело: IGN /

