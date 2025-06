Sony зняла регіональні обмеження Steam для кількох хітів — Helldivers 2, Last of Us та інші

Helldivers 2 / Arrowhead Game Studios

Sony розблокувала чотири великі ігри для геймерів з понад 100 країн — тепер God of War, The Last of Us та інші доступні у Steam без регіональних обмежень PSN.

Офіційно компанія не прокоментувала причини такого кроку, але Sony вочевидь переглянула свою суперечливу політику. Вимога прив’язати обліковий запис PlayStation Network (PSN) свого часу стала причиною масових блокувань. Але тепер нарешті у 177 країнах, де були блокування, стали доступні хіти Steam — God of War Ragnarok, The Last of Us Part 2 Remastered, Spider-Man 2 і Helldivers 2.

Ситуація загострилася навесні, коли гравців Helldivers 2 змусили обов’язково прив’язувати Steam-акаунт до PSN. У багатьох регіонах PSN не працює, тому гру просто зняли з продажу. Але для самої Sony та видавців такий крок був фінансово невигідний — Helldivers 2 була найшвидше продаваною грою для PlayStation. Потім гру визнали однією з найуспішніших в Steam, тому фактично компанії втрачали кошти. Врешті-решт після хвилі критики Sony скасувала вимогу, а згодом поширила це й на інші свої ПК-ігри.

Тепер ці чотири проєкти стали глобально доступними у Steam. І це велика новина не тільки для гравців з обмежених регіонів, а й для самих видавців. Водночас інші ігри Sony, як-от Ghost of Tsushima та Until Dawn, залишаються недоступними у певних регіонах. Після останнього оновлення є шанси, що й ці бар’єри впадуть — питання часу й тиску спільноти.

Джерело: Engadget