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Вчені знайшли матеріал із “пам’яттю” про власне минуле — його відкрили абсолютно випадково

Вчені знайшли матеріал із “пам’яттю” про власне минуле — його відкрили абсолютно випадково

Дослідники з Федеральної політехнічної школи Лозанни у Швейцарії виявили, що один з матеріалів, який використовується в електроніці, здатний “запам’ятовувати” дію зовнішніх подразників. Мова йде про діоксид ванадію (VO2).

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Аспірант Мохаммад Самізадзе Ніку зробив це відкриття видпадково. Відомо, що властивості діоксиду ванадію залежать від температури. З її поступовим збільшенням до 68 градусів Цельсія відбувається перехід від ізолятора до провідника через зміни у структурі решітки. При охолодженні діоксид ванадію повертається в початковий стан.

Ніку провів серію експериментів, нагріваючи діоксид ванадію надкороткими імпульсами струму. При подачі повторних імпульсів він помітив, що час інкубації, тобто час, який потрібен на трансформацію ізолятора в провідник, залежить від історії попередніх фазових переходів: VO2 ніби “запам’ятовує” перший перехід і передбачає наступний. 

Дослідники виявили, що VO2 здатний пам’ятати свій останній подразник до трьох годин. При цьому вони не виключають, що ефект пам’яті може зберігатися і протягом декількох днів, проте зараз у них немає інструментів, необхідних для таких досліджень.

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Це перший матеріал, що має таку властивість, хоча вчені не виключають існування й інших подібних. Якщо дослідники зможуть застосувати це відкриття в електронній промисловості, їм вдасться влаштувати революцію в сфері обчислювальних пристроїв та елементів пам’яті.

Раніше повідомлялося, що вчені MIT виготовили натільні датчики без чіпів та батарейок з можливістю бездротового зв’язку.

Джерело: TechSpot


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