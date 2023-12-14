Вебверсія Microsoft PowerPoint навчилася додавати відео із субтитрами в презентації

Вебверсія PowerPoint тепер дає змогу користувачам вставляти в презентації відео з тифлокоментарями і субтитрами. Це має зробити презентації, створені в пакеті Microsoft 365, більш доступними для людей з вадами зору та слуху, але функція має й інші застосування.

Можна додавати субтитри кількома мовами, щоб спілкуватися з аудиторією по всьому світу, а субтитри також полегшують перегляд відео в гучному середовищі або в тиші, не заважаючи оточуючим людям, передає The Verge. Це також стало функцією, яку люди очікують побачити, оскільки підтримка субтитрів розширюється в таких додатках, як TikTok, Netflix, Zoom та інших.

Щоб вбудувати відео та вставити субтитри, користувачі повинні спочатку створити файли субтитрів у форматі WebVTT за допомогою інструменту для створення субтитрів або текстового редактора. Щоб додати субтитри кількома мовами, треба вставити кілька файлів субтитрів.

Microsoft приділяє все більше уваги доступності, нещодавно назвавши Windows 11 найбільш «інклюзивною версією» операційної системи Windows. Вона підкреслила оновлення, які дають користувачам генерувати субтитри ще більшою кількістю мов, а користувачам — входити до комп’ютерів лише голосом. У березні Microsoft представила Accessibility Assistant (Помічника з питань доступності) для Microsoft 365, який сповіщає користувачів про те, що вони створюють недоступний контент.