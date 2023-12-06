Новини Софт 06.12.2023 о 09:11 comment views icon

Microsoft оновила Copilot — підтримка GPT-4 Turbo, DALL-E 3, інтерпретатор коду та функція «‎глибокого пошуку»

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Microsoft оновила Copilot — підтримка GPT-4 Turbo, DALL-E 3, інтерпретатор коду та функція «‎глибокого пошуку»

Рівно рік тому Microsoft інтегрувала чатбот з ШІ у власні продукти.

Нині Copilot працює в Microsoft 365, Microsoft Edge і Windows, а незабаром отримає потужне оновлення. Перш за все чатбот отримає інтеграцію з останньою і найпотужнішою великою мовною моделлю OpenAI GPT-4 Turbo — по суті, це означає, що він «побачить» більше даних завдяки контекстному вікну аж у 128 000 токенів.

  • У галузі ШІ вхідні дані вимірюються як «‎токени» та «‎контекстні вікна»: токен — це одиниця, що може представляти слово, його частину, число чи щось подібне; а контекстне вікно — це простір, де ви вводите запитання, текст або інші дані для чатбота. Для порівняння: GPT-3.5 підтримує контекстне вікно з обмеженням до 16 000 слів, а її наступниця GPT-4 — до 32 000; чатбот Anthropic Claude пропонує контекстне вікно до 100 000 токенів, або близько 75 000 слів.

Модель наразі тестують вибрані користувачі, а ширшу інтеграцію обіцяють найближчими тижнями.

Тим часом вдосконалена версія генератора зображення DALL-E 3 вже прибула як у Bing Image Creator, так і Copilot, і запропонує результати з вищою якістю та точністю.

Microsoft оновила Copilot — підтримка GPT-4 Turbo, DALL-E 3, інтерпретатор коду та функція «‎глибокого пошуку»

Тепер ви також можете використовувати Copilot у Microsoft Edge, щоб узагальнювати відео на YouTube (подібно до нещодавно запущеної функції Bard).

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Кодерів і розробників може зацікавити нова функція інтерпретатора коду, яка незабаром з’явиться в Copilot і дозволить отримувати точніші обчислення, аналіз даних або навіть код від ШІ-чатбота.

«Copilot напише код, щоб відповісти на ваші складні запити природною мовою, запустить цей код в ізольованому програмному середовищі та використає результати, щоб надавати вам якісніші відповіді», — пояснюють в Microsoft. «Ви зможете завантажувати файли в Copilot і з нього, а також працювати зі своїми власними даними, кодом і результатами пошуку Bing».

Щодо Bing, то Microsoft додає функцію «Глибокого пошуку», під час активації якої пошукові запити розширять до більш вичерпних описів, щоб отримати точніші результати.

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