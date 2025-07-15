Відділ графіки Xbox шукає нових працівників дописом з погано згенерованим ШІ-зображенням

Неякісно згенерована ШІ-картинка для вакансії Microsoft Xbox / LinkedIn

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Після недавніх масових звільнень у Microsoft, в якому частково звинувачують ШІ, відділ графіки Xbox шукає нових працівників. Але вони не дуже й намагаються зацікавити кандидата.

Попри те, що 9 тисяч співробітників втратили робочі місця наразі компанія в пошуку нових. Керівник відділу Xbox Graphics Майк Матсел нещодавно опублікував у LinkedIn вакансії для нових інженерів. Проте зробив це з використанням зображення, яке явно згенероване ШІ та виглядає неякісно. На картинці зображена жінка за комп’ютером, що могло б виглядати нормально, якби не екран розташований на звороті монітора. Паралельно стіл виглядає так, ніби його забули домалювати. Під картинкою додано: «Xbox Graphics наймає».

Сама вакансія стосується пошуку фахівців з драйверів пристроїв, продуктивності GPU або валідації систем. Але чимало коментаторів навіть не дочитали до деталей — одразу звернули увагу саме на зображення і його якість. Просто досить кумедно, що техногігант шукає нових працівників для роботи з графікою, коли навіть не спробував виправити помилку.

«Опублікувати це через кілька днів після того, як Microsoft скоротила 9 000 співробітників у сфері розробки ігор, при цьому використати зображення, згенероване ШІ, де монітор стоїть задом наперед… чувак, відчуй ситуацію», — написав співробітник Meta.

Дехто припустив, що все це зроблено спеціально — мовляв, спеціально таку криву картинку опублікували, щоб привернути увагу. Автор допису поки що ніяк на це не відреагував. Можемо згадати ще один нещодавній інцидент: топ Xbox порадив звільненим працівникам шукати роботу через ШІ.

Джерело: LinkedIn