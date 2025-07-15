Новини IT-бізнес 15.07.2025 comment views icon

Відділ графіки Xbox шукає нових працівників дописом з погано згенерованим ШІ-зображенням

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Відділ графіки Xbox шукає нових працівників дописом з погано згенерованим ШІ-зображенням
Неякісно згенерована ШІ-картинка для вакансії Microsoft Xbox / LinkedIn

Після недавніх масових звільнень у Microsoft, в якому частково звинувачують ШІ, відділ графіки Xbox шукає нових працівників. Але вони не дуже й намагаються зацікавити кандидата.

Попри те, що 9 тисяч співробітників втратили робочі місця наразі компанія в пошуку нових. Керівник відділу Xbox Graphics Майк Матсел нещодавно опублікував у LinkedIn вакансії для нових інженерів. Проте зробив це з використанням зображення, яке явно згенероване ШІ та виглядає неякісно. На картинці зображена жінка за комп’ютером, що могло б виглядати нормально, якби не екран розташований на звороті монітора. Паралельно стіл виглядає так, ніби його забули домалювати. Під картинкою додано: «Xbox Graphics наймає».

Сама вакансія стосується пошуку фахівців з драйверів пристроїв, продуктивності GPU або валідації систем. Але чимало коментаторів навіть не дочитали до деталей — одразу звернули увагу саме на зображення і його якість. Просто досить кумедно, що техногігант шукає нових працівників для роботи з графікою, коли навіть не спробував виправити помилку.

«Опублікувати це через кілька днів після того, як Microsoft скоротила 9 000 співробітників у сфері розробки ігор, при цьому використати зображення, згенероване ШІ, де монітор стоїть задом наперед… чувак, відчуй ситуацію», — написав співробітник Meta.

Дехто припустив, що все це зроблено спеціально — мовляв, спеціально таку криву картинку опублікували, щоб привернути увагу. Автор допису поки що ніяк на це не відреагував. Можемо згадати ще один нещодавній інцидент: топ Xbox порадив звільненим працівникам шукати роботу через ШІ.

Джерело: LinkedIn

Популярні новини

Ілон Маск змусив розробників Grok встановити на свої ПК софт для відстеження «робочої активності»
GIGABYTE AERO X16 та GAMING A16 від 50 тис. грн: голосові команди, до 4 ТБ SSD й вибір між AMD та Intel
Зомбі-супутник NASA видав потужний сигнал після 60 років мовчання
Перший огляд NVIDIA RTX 5050 — Intel Arc B580 швидша
Огляд шкіряного ремінця Nomad Active Band Pro для Apple Watch: м’який, водонепроникний, з гумовою підкладкою
Автор «Гри в кальмара» розкрив альтернативний фінал шоу — здається, було краще
Серіал «Чужий: Земля» розкриє давню загадку Ностромо з фільму Рідлі Скотта 1979 року — всього одним дзвінком
Представлений Moto G100 Pro — над’яскравий OLED та велика батарея від $195
Обсяг торгів на децентралізованих біржах сягнув історичного максимуму
Палестинців «переселять» з Гази за допомогою токенізації
Колекційне видання Ghost of Yotei коштує $250 — маска, цуба і монети, але без раннього доступу
Фото Apple iPhone 17 Pro, кольори Air і базової моделі та пригоди Dynamic Island у нових витоках
Шукаємо автора, редактора новин про гаджети та технології в ITC.ua, віддалено
«Супермен» стартував з 85% на Rotten Tomatoes — фільм із шармом, але на раз
NFT-дроп від Snoop Dogg у Telegram розійшовся як гарячі пиріжки: $12 млн за 30 хвилин
Meta створює ШІ-друзів — не дадуть сумувати, пам’ятають деталі й самі почнуть розмову
SparkKitty: новий вірус з App Store та Google Play краде криптовалюту
Представлений Vivo X Fold5 — найлегший складаний смартфон з місткою батареєю за ціною від $975
Sony припинила продаж Xperia 1 VII через технічну несправність
Вибираємо захисну плівку для iPad. Ось три варіанти для різних потреб – від матового до глянцю
Розробник Amazon вже рік працює по 30 хвилин на день — через «дискримінацію» від колег з Індії
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати