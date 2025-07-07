Новини Тиждень ШІ 07.07.2025 о 15:04 comment views icon

Топ Xbox порадив звільненим працівникам шукати роботу через ШІ

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Маргарита Юзяк

Авторка новин

Топ Xbox порадив звільненим працівникам шукати роботу через ШІ
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Виконавчий продюсер Xbox Game Studios Publishing Метт Тернбулл «підливає масла у вогонь» після масового скорочення 9 000 працівників Microsoft. Ця насмішка прямо стосується ШІ.

Метт Тернбулл закликав звільнених колег шукати підтримки в штучному інтелекті, аби отримати відчуття «емоційної ясності та впевненості». Звичайно, що користувачі LinkedIn рознесли його публікацію через цинічність та негуманність.

Пост, який зʼявився незабаром після чергової хвилі звільнень у Microsoft, пропонував використовувати чат‑боти на базі ШІ для зменшення «емоційного та когнітивного навантаження» після втрати роботи. Тернбулл наводив приклади промтів, які допоможуть створити резюме, скласти 30-денний план відновлення, написати пости в LinkedIn, а також «переосмислити синдром самозванця».

«Зараз дійсно непрості часи, і якщо ти переживаєш звільнення або тихо до нього готуєшся — ти не один і тобі не доведеться проходити через це самостійно. Жоден ШІ-інструмент не замінить твого голосу чи твого досвіду. Але в моменти, коли бракує внутрішніх сил, ці інструменти можуть допомогти тобі вибратися зі ступору швидше, спокійніше й з більшою ясністю», — писав виконавчий продюсер Xbox Game Studios Publishing.

Недоречний допис топа Xbox було опубліковано як мінімум невчасно. Заклик просити допомоги в ШІ отримати роботу звучить дивно на фоні того, що саме штучний інтелект часто називають одним із факторів масових звільнень. Коментарі до допису були настільки негативними, що Тернбулл видалив його, але «присмак» залишився.

Топ Xbox порадив звільненим працівникам шукати роботу через ШІ
Видалений пост виконавчого продюсера Xbox Game Studios Publishing Метта Тернбулла про ШІ та пошук роботи

Критики кажуть, що така «підтримка» не лише байдужа до людей, хто втратив інструмент заробітку, а й образлива. Замість живої допомоги людям радять звернутися до тієї самої технології, яка частково витіснила їх з ринку. Йдеться не лише про резюме чи самопрезентацію — емоційна підтримка після звільнення потребує реальних людей, а не інтерфейсів. До того ж мережу заполонили тисячі історій, коли люди починали буквально божеволіти або марити про власну обраність через чатботи. Навіть OpenAI найняла психіатра, щоб вивчати як користувачі втрачають адекватність. А Meta йде іншим шляхом — створює ШІ-друзів, що загрожує ще гіршому відчуттю самотності.

Ситуація ще більш напружена з огляду на те, що Microsoft у цей самий період інвестує мільярди в розвиток ШІ‑інфраструктури. І фактично, пропонує замінити людський контакт автоматизованим алгоритмом, який став причиною їхнього витіснення з ринку праці.

Джерело: The Verge

Тиждень ШІ на ITC.ua за підтримки

На ITC.ua Тиждень ШІ. Ми досліджуємо, як саме ШІ покращує життя мільйонів людей прямо зараз і що чекає нас у майбутньому. Партнер проєкту – компанія Favbet Tech, яка активно інтегрує ШІ у свої продукти.

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