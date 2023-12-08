Відео дня: другий тестовий політ SpaceX Starship — ключові моменти в 4K

SpaceX, яка раніше за рішенням Ілона Маска відмовилася від трансляцій запусків у YouTube на користь Twitter (нині, прости боже, X), опублікувала у своєму YouTube-каналі відео другого тестового польоту Starship. Це відео з категорії тих, які можна переглядати дуже багато разів.

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Відео SpaceX тривалістю трохи менш як 2 хвилини доповнює вже чималу колекцію фото та відео цього, безумовно, важливого запуску. Ролик є компіляцією ключових моментів тестової місії Starship IFT-2 з різних ракурсів; матеріал, отриманий за допомогою камер у повітрі та на землі, доступні у надвисокій роздільній здатності — аж до 4К. Це додатковий привід ще раз пригадати, як це було, помилуватися неймовірно деталізованими кадрами rocket porn у чистому вигляді, який навіть перевершує CGI-ролики, що виходили раніше, і ще раз порадіти успіхам команди SpaceX, яка активно працює над прокладанням всьому людству шляху на Місяць, Марс та інші планети/супутники. Власне, ось саме відео:

18 листопада Starship здійснив другий орбітальний політ — випробування найбільшої та найпотужнішої в історії ракети-носія сміливо можна визнати частково успішними попри драматичний фінал з двома вибухами (спочатку rapid unscheduled disassembly стався з Super Heavy, а потім така ж участь спіткала Starship). Маск раніше казав, що наступний політ Starship відбудеться вже за місяць-два — і під час цього запуску SpaceX планують випробувати наступну ключову технологію, а саме провести демонстрацію перекачування палива (між малим баком у носовій частині та основним паливним баком). Тож з нетерпінням чекаємо третій тестовий запуск Starship, а детальний розбір другого випробування та статусу програми розробки найпотужнішої в історії системи космічного запуску багаторазового використання — в окремому матеріалі на сайті.