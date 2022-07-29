Відео дня: у Німеччині проапгрейдили Tesla Supercharger за допомогою автоматизованого МАФ з кавою, їжею, туалетом та Nintendo Switch

Власники електромобілів, які користуються послугами комерційних зарядних станцій, найчастіше змушені шукати, чим би зайняти себе на час заряджання. Сидіти всередині автомобіля або ходити навколо нього – далеко не найрозумніше рішення, але альтернативи часто немає, оскільки, на відміну від паливних АЗС, електрозарядки ще не встигли обрости відповідною інфраструктурою. Вирішити подібну проблему вирішила компанія bk World, яка встановила свій фірмовий автоматизований МАФ (малу архітектурну форму) Qubes поруч із однією з фірмових зарядок Tesla Supercharger у Німеччині.

Приміщення будується на основі модульних блоків, які можна швидко зібрати, розібрати та перевезти на нове місце. Щоб увійти всередину, необхідно завантажити фірмовий додаток bk World на смартфон, згенерувати QR-код і відсканувати його за допомогою камери на вхідних дверях. Таким чином у компанії хочуть підтримувати порядок і уникати псування майна без обслуговуючого персоналу.

Усередині відвідувача чекає приміщення, що кондиціонується, де можна замовити їжу та напої у вендингових автоматах (є навіть окремий автомат міні-пекарня для піци, але його чомусь розмістили назовні), скористатися туалетом або просто посидіти в зоні очікування з розетками для ноутбуків і смартфонів. Ну, а діти напевно оцінять телевізор із підключеною ігровою приставкою Nintendo Switch та парою джойстиків.

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Це одна з перших зон очікування Qubes від bk World, проте представники компанії зазначили, що запланували встановлення близько 300 подібних станцій по всій Європі, причому не всі вони будуть поруч із Tesla Supercharger, інші мережі електрозарядок також зможуть встановити таке рішення.

Джерело: Electrek