Відео: Nvidia RTX перетворює звичайне SDR-відео на HDR (з підвищеним динамічним діапазоном) за допомогою штучного інтелекту

Nvidia запустила нову функцію RTX Video HDR для всіх власників графічних процесорів RTX. Подібно до того, як RTX Video Super Resolution покращує якість старих розмитих відео, RTX Video HDR використовує штучний інтелект для перетворення стандартного SDR-відео HDR (підвищений динамічний діапазон, який дає змогу сильно підсвічувати певні ділянки зображення). Потрібен лише HDR10-сумісний монітор та увімкнений режим HDR у налаштуваннях Windows.

RTX Video HDR є частиною релізу драйверів 551.23 Game Ready для нової відеокарти RTX 4070 Ti Super.

Власники HDR-моніторів і карт RTX, можуть завантажити найновіші драйвери Nvidia й увімкнути RTX Video HDR в панелі керування Nvidia, передає The Verge.

Схоже до інших функцій Nvidia зі штучним інтелектом, RTX Video HDR вимагає наявності карти RTX, оскільки технологія використовує тензорні ядра, які Nvidia вперше використала у графічних процесорах RTX 20-ї серії. Nvidia також використовує методи ШІ для своєї системи Deep Learning Super Sampling (DLSS), для підвищення частоти кадрів і якості зображення в іграх. У 2022 році Nvidia також запустила систему Deep Learning Dynamic Super Resolution (DLDSR) для покращення якості зображення методом рендерингу ігор у вищій роздільній здатності. Nvidia Broadcast також включає функцію Eye Contact, яка використовує штучний інтелект для створення видимості зорового контакту під час відеодзвінків.

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