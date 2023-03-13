Відеокарта NVIDIA RTX 4070 вийде 13 квітня, а від моделі Ti вона відрізнятиметься лише меншою кількістю ядер CUDA та TDP – інсайдер

Чутки про доступність у квітні нових середньобюджетних відеокарт NVIDIA RTX 4000 для ПК ходили й раніше, але тепер стали відомими конкретна модель та дата. За словами інсайдера hongxing2020, який раніше правильно вказав дати запуску RTX 3000 та RTX 4000, вихід RTX 4070 призначений на четвер, 13 квітня.

3.11 update

4070 —>4/13 — hongxing2020 (@hongxing2020) March 11, 2023

Повідомляється, що RTX 4070 засновано на тому ж самому графічному процесорі, що і RTX 4070 Ti, тобто AD104, але з меншою кількістю ядер. Попередньо відомо, що відеопроцесор налічує 5888 ядер CUDA – порівняно з 4070 Ti відключено 1792 ядра. Той факт, що RTX 4070 використовує варіант графічного процесора AD104-250/251 підтверджує і фотографія, що просочилася у мережу.

Хороша новина полягає в тому, що RTX 4070 вийде з тими самими характеристиками пам’яті, що й 4070 Ti. Геймери отримають 12 ГБ пам’яті GDDR6 зі 192-бітним інтерфейсом. Також згадувалося, що TDP RTX 4070 має становити 200 Вт, що набагато менше, ніж у RTX 4070 Ti (285 Вт) – проте TDP відеокарт Ada Lovelace не завжди корелює із реальним енергоспоживанням, особливо у мобільному сегменті.

NVIDIA поступово готує до випуску дешевші відеокарти нового покоління – запаси RTX 3000 виснажуються. З магазинів вже зникли RTX 3000 Founders Edition – очевидна ознака швидкого релізу їхніх наступників. Ще дешевші RTX 4060 Ti та RTX 4060 також очікуються найближчими тижнями, проте більш певної інформації поки що немає.

Глава NVIDIA Дженсен Хуанг виступить на заході GTC 21 березня. Цілком можливо, що він анонсує нові відеокарти серії GeForce RTX 4000. Сайт VideoCardz, як завжди, звів у таблицю відомі та передбачувані характеристики середньобюджетних відеокарт NVIDIA актуального покоління: