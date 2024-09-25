Новини Крипто 25.09.2024 о 16:30 comment views icon

Відомий аналітик спрогнозував біткоїн по $1 млн вже наступного року

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Тетяна Нечет

Автор новин

Відомий аналітик спрогнозував біткоїн по $1 млн вже наступного року

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Bitcoin-аналітик під псевдонімом PlanB поділився можливими цінами на цифрове золото протягом 2024-2027 років. Його прогноз вражає: вже наприкінці наступного року BTC може підскочити до $1 млн. Але цьому мусить передувати черга цікавих подій.

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PlanB — нідерландський інституційний інвестор з 25-річним досвідом роботи на фінансових ринках, відомий як майстер Bitcoin-моделювання. Він має майже 2 мільйони підписників у X.

У березні 2019 року PlanB створив модель Bitcoin Stock-to-Flow (S2F), в якій використав дефіцит для кількісної оцінки вартості біткойна. Рік по тому експерт представив модель Stock-to-Flow Cross Asset (S2FX), яка включає золото, срібло, діаманти та нерухомість.

Ось який сценарій розвитку ціни Bitcoin на 2024-2027 роки він бачить:

  • Жовтень 2024: традиційно успішний місяць для крипторинку. Bitcoin досягає позначки $70,000.
  • Листопад 2024: Дональд Трамп перемагає на президентських виборах у США. Bitcoin зростає до $100,000.
  • Грудень 2024: після запуску перших біткоїн-ETFТип, спостерігається величезний приплив інвестицій. BTC стрімко підіймається до $150,000.
  • Січень 2025: криптовалютні компанії та фахівці повертаються до США. Bitcoin продовжує зростати. Ціна вже $200,000.
  • Лютий 2025: прихильники Power LawІнвестори, які слідують теорії зростання біткоїна за степеневим розподілом, продаючи свої активи, можливо, вважаючи, що це пік або хороша точка для виходу. здійснюють масштабний продаж активів. Ціна BTC знижується до $150,000.
  • Березень 2025: Бутан, Аргентина та Дубай офіційно визнають біткоїн законним платіжним засобом. Ціна BTC зростає до $300,000.
  • Квітень 2025: адміністрація Трампа розпочинає створення стратегічного резерву біткоїнів для США. BTC сягає $400,000.
  • Травень 2025: інші країни (окрім держав ЄС) приєднуються до перегонів за накопиченням біткоїнів. BTC виростає до $500,000.
  • Червень 2025: кілька ШІ-платформ починають використовувати Bitcoin для автоматизованої арбітражної торгівліВикористання різниці в ціні на один актив на різних біржах криптовалют.. Ціна біткоїна вже $600,000.
  • Липень-грудень 2025: починається масова паніка на крипторинку через страх упустити можливість розбагатіти (FOMO). Bitcoin досягає історичного максимуму в $1,000,000.
  • 2026 рік: після фази активного розподілу ціна біткоїна падає до $500,000.
  • 2027 рік: на ринок повертається ведмежий тренд. Ціна BTC падає до $200,000.

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