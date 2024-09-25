Відомий аналітик спрогнозував біткоїн по $1 млн вже наступного року

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Bitcoin-аналітик під псевдонімом PlanB поділився можливими цінами на цифрове золото протягом 2024-2027 років. Його прогноз вражає: вже наприкінці наступного року BTC може підскочити до $1 млн. Але цьому мусить передувати черга цікавих подій.

PlanB — нідерландський інституційний інвестор з 25-річним досвідом роботи на фінансових ринках, відомий як майстер Bitcoin-моделювання. Він має майже 2 мільйони підписників у X.

У березні 2019 року PlanB створив модель Bitcoin Stock-to-Flow (S2F), в якій використав дефіцит для кількісної оцінки вартості біткойна. Рік по тому експерт представив модель Stock-to-Flow Cross Asset (S2FX), яка включає золото, срібло, діаманти та нерухомість.

Ось який сценарій розвитку ціни Bitcoin на 2024-2027 роки він бачить:

Жовтень 2024: традиційно успішний місяць для крипторинку. Bitcoin досягає позначки $70,000.

традиційно успішний місяць для крипторинку. Bitcoin досягає позначки $70,000. Листопад 2024: Дональд Трамп перемагає на президентських виборах у США. Bitcoin зростає до $100,000.

Дональд Трамп перемагає на президентських виборах у США. Bitcoin зростає до $100,000. Грудень 2024: після запуску перших біткоїн-ETF Тип

після запуску перших біткоїн-ETF Січень 2025: криптовалютні компанії та фахівці повертаються до США. Bitcoin продовжує зростати. Ціна вже $200,000.

криптовалютні компанії та фахівці повертаються до США. Bitcoin продовжує зростати. Ціна вже $200,000. Лютий 2025: прихильники Power Law Інвестори, які слідують теорії зростання біткоїна за степеневим розподілом, продаючи свої активи, можливо, вважаючи, що це пік або хороша точка для виходу.

прихильники Power Law Березень 2025: Бутан, Аргентина та Дубай офіційно визнають біткоїн законним платіжним засобом. Ціна BTC зростає до $300,000.

Бутан, Аргентина та Дубай офіційно визнають біткоїн законним платіжним засобом. Ціна BTC зростає до $300,000. Квітень 2025: адміністрація Трампа розпочинає створення стратегічного резерву біткоїнів для США. BTC сягає $400,000.

адміністрація Трампа розпочинає створення стратегічного резерву біткоїнів для США. BTC сягає $400,000. Травень 2025: інші країни (окрім держав ЄС) приєднуються до перегонів за накопиченням біткоїнів. BTC виростає до $500,000.

інші країни (окрім держав ЄС) приєднуються до перегонів за накопиченням біткоїнів. BTC виростає до $500,000. Червень 2025: кілька ШІ-платформ починають використовувати Bitcoin для автоматизованої арбітражної торгівлі Використання різниці в ціні на один актив на різних біржах криптовалют.

кілька ШІ-платформ починають використовувати Bitcoin для автоматизованої арбітражної торгівлі Липень-грудень 2025: починається масова паніка на крипторинку через страх упустити можливість розбагатіти (FOMO). Bitcoin досягає історичного максимуму в $1,000,000.

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після фази активного розподілу ціна біткоїна падає до $500,000. 2027 рік: на ринок повертається ведмежий тренд. Ціна BTC падає до $200,000.

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