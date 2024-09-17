Новий криптопроєкт Трампа: свіжі деталі про World Liberty Financial та токени WLFI

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Колишній президент і наразі кандидат у лідери США Дональд Трамп офіційно презентував криптовалютний проєкт під назвою World Liberty Financial на платформі X зі свого маєтку Мар-а-Лаго. Захід відбувся попри нещодавній замах на життя політика, що стався під час гри у гольф. Трансляція тривала понад дві години та зібрала 1.3 млн слухачів. Серед інших спікерів також були сини кандидата в президенти США: Ерік Трамп та Дональд Трамп-молодший.

До речі, згідно з фінансовими деклараціями, які він подав у серпні, Дональд Трамп заробив близько $7,2 млн у 2023 році завдяки ліцензійній угоді з NFT INT, LLC, компанією, яка продає NFT, або невзаємозамінні токени, «картки» із зображенням колишнього президента США.

Також колишній президент США зберігає від $250 тис. до $500 тис. на Ethereum-гаманці.

А платформа Arkham оцінює криптопортфоліо Трампа у $5,7 млн (станом на 17 вересня 2024 року).

Що ж таке World Liberty Financial і токен WLFI?

Під час віртуального інтерв’ю була оголошена мінімальна кількість деталей. Дональд Трамп-молодший заявив, що ця ініціатива надасть нові можливості тим людям, які не можуть отримати фінансування в традиційних банках. Сам Дональд Трамп висловив оптимізм щодо майбутнього криптоіндустрії:

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«Це молода і дуже швидко зростаюча галузь. Я вірю в неї».

Участь у віртуальному заході також брав друг Трампа, інвестор у нерухомість Стів Віткофф, який підтвердив свою участь у проєкті.

Платформа World Liberty Financial описується як ринок децентралізованих фінансів (DeFi) на блокчейні Ethereum, де люди можуть позичати, давати в борг і заробляти відсотки на криптовалюті. DeFi відрізняється від традиційних фінансів тим, що не має посередників. Усі операції відбуваються на блокчейні, який регулюється смарт-контрактами.

Криптовалютний проєкт Трампа обіцяє бути «зручнішим для користувача» і доступнішим, ніж теперішні альтернативи, і буде підкріплений непередаваним (тобто таким, яким не можна торгувати) токеном управління World Liberty Financial (WLFI). Можливо, це буде Soulbound токен (SBT).

Тим часом команда World Liberty Financial на чолі з Заком Фолкманом і Чейзом Херро розкрила деякі подробиці Decrypt:

продаж токенів буде регулюватися Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC).

Більшу частину пропозиції токенів — 62,66% — розподілять під час майбутнього продажу токенів.

Частина чистого виторгу піде до резервного фонду мультипередплатного гаманця проєкту.

Частина чистого виторгу від продажу токенів надійде у якості оплати засновникам проєкту, команді та постачальникам послуг.

Близько 17,33% WLFI буде спрямовано на стимулювання розширення участі в управлінні World Liberty, а також на інші ініціативи з розвитку спільноти.

Решта 20% токенів підуть команді проєкту, радникам і майбутнім працівникам. Поки нерозкрита частина WLFI буде призначена для Фонду WLF і Witkoff Group.

Остерігайтесь фейків!

Цікаво, що після офіційного анонсу, почали рухатись у різних цінових напрямках фейкові токени, що узяли собі назву World Liberty Financial (тикери WLFI, WLF, WL, можуть бути й інші). Майте на увазі, подібних неофіційних токенів безліч, на різних блокчейнах. Офіційного запуску ще не було.

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Джерело: Arkham, Decrypt, X

Розділ Крипто виходить за підтримки ?

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