Відомий криптотрейдер втратив $15 млн лише за 10 днів

Біткоїн зріс до $110 тис. Топовий криптовалютний трейдер Qwatio зазнав приголомшливих втрат. На децентралізованій біржі Hyperliquid ліквідовано його позиції на суму 1,177 BTC ($128,3 мільйона) та 34,466 ETH ($86,82 млн). Таким чином, він втратив $15 млн власних коштів всього за 10 днів.

Трейдер Qwatio використовує величезне кредитне плече та стратегію ставок на падіння ціни (шорт). Однак, коли ринок зростає, його позиції ліквідуються. Це не перший раз, коли трейдер стикається з масивними втратами.

Лише протягом 2 липня трейдер втратив $5,2 млн на 16 шорт-позиціях по BTC та ETH.

Інший відомий трейдер, Джеймс Вінн, зазнав втрат на понад $100 млн у червні, коли біткоїн короткочасно опустився нижче $105 тис. Попри це, він продовжує відкривати нові позиції.

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У травні він відкрив шорт-позицію по Bitcoin (BTC) на $1 млрд, використовуючи 40-кратне плече, ризикуючи всім своїм гаманцем у $50 млн. Це була найбільша коли-небудь зроблена он-чейн ставка. Але згодом він закрив позицію із $1 млн збитку.

Цей трейдер відомий високоризиковими ставками, які принесли йому мільйони. Наприклад, у 2022 році він прославився прогнозом зі зростання PEPE. Вклавши $7,6 тис. він отримав прибуток у розмірі $25 млн. Але у травні поточного року Вінн втратив $87 млн, в результаті чого на рахунку залишилося лише $23 млн.

Джерело: Lookonchain