Poco F7 вже в Україні: Snapdragon 8s Gen 4 та батарея на 6500 мА*год від 18 тис. грн

Смартфон Poco F7

Xiaomi розширила лінійку смартфонів Poco F7, додавши в неї базову модель. Вона доповнює версії Poco F7 Pro та Ultra, що були представлені раніше. При цьому навіть базовий смартфон серії пропонує характеристики флагманського рівня.

Характеристики Poco F7

Смартфон Poco F7 отримав 6,83-дюймовий AMOLED дисплей з роздільною здатністю 2772х1280 пікселів. Панель забезпечує частоту оновлення 120 Гц та пікові яскравість 3200 ніт. Завдяки тонким граням дисплей займає 94,23% поверхні фронтальної панелі.

Пристрій містить новий процесор Snapdragon 8s Gen 4. Він дозволяє смартфону набирати понад 2 млн балів в тесті AnTuTu. Обсяг оперативної пам’яті становить 12 ГБ. На вибір користувачів пропонують конфігурації зі сховищем місткістю 256 або 512 ГБ. Для охолодження чипа використовується 3D Dual-Channel IceLoop System площею 6000 мм2. Це найбільша система охолодження, що коли-небудь використовувалася в смартфонах Poco.

На задній панелі розташувалася подвійна камера. Головний модуль містить 50-мегапіксельний 1/1,95-дюймовий сенсор Sony IMX882, доповнений оптичною системою стабілізації зображення та об’єктивом з фокусною відстанню 26 мм. Ще є 8-мегапіксельний надширококутний модуль (15 мм).

В міжнародній версії Poco F7 використовується батарея місткістю 6500 мАгод. Та на деякі ринки, наприклад, в Індії, вийде версія з батареєю місткістю 7550 мАгод. В обох випадках підтримується швидка зарядка потужністю 90 Вт. Вона дозволяє відновити 80% заряду батареї за 30 хвилин (для глобальної версії). Також підтримується реверсивна зарядка потужністю 22,5 Вт.

Новинка має алюмінієву рамку та скляні панелі з обох боків. Корпус забезпечує захист за стандартом IP68, і смартфон навіть може витримати тиск до 70 кг. Представлена модель доступна в трьох варіантах оформлення: чорному, білому та спеціальному Cyber Silver з дизайном в тематиці Snapdragon. Серед інших особливостей згадується окремий рушій WildBoost 4.0, який забезпечує частоту 120 Гц у вибагливих іграх, як от Genshin Impact. І ще Poco представила свого першого віртуального аватара на ім’я Rydr.

Ціна

Новий смартфон Poco F7 доступний в конфігураціях 12/256 ГБ та 12/512 ГБ з цінами $399/€449 та $449/€499 відповідно. Для перших покупців пропонують ціни $339/€399 то $399/€449. Ціна Poco F7 в Україні становить 17999 грн та 19999 грн відповідно.

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Джерело: gsmarena