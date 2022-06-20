Вийшов дубльований трейлер пригодницького мультфільму «Незвичайний світ» від Disney

Студія Walt Disney Pictures опублікувала україномовний трейлер майбутнього сімейного пригодницького мультиплікаційного фільму «Незвичайний світ». Він розповість історію про незвідану землю та фантастичних істот, які її населяють.

В анімаційному фільмі «Незвичайний світ» родина легендарних дослідників Кладсів вирушає у подорож углиб незвіданих та небезпечних земель. Сімейство, однак, так сильно відрізняється від цього світу, що це може вплинути на їхню останню та найважливішу місію. До того ж, зірвати місію можуть постійні чвари членів родини.

Режисером фільму «Незвичайний світ» став Дон Голл («Рая та останній дракон», «Ваяна»). Акторський склад включає Джейка Джилленгола («Спіріт: Дикий мустанг», «Людина-павук: Далеко від дому») та Алана Рея Тьюдіка («Енканто: Світ магії», серіал «Постоялець з космосу»). Фільм вийде в прокат 24 листопада 2022 року.