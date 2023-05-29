Військово-повітряні сили США успішно випробували THOR – мікрохвильову зброю, яка деактивує «‎зграї» БПЛА за лічені секунди

Війна в Україні продемонструвала, що безпілотники можуть стати важливим інструментом сучасних бойових дій – не лише для розвідки чи масованих атак, а і як наступальна зброя у тривалих воєнних кампаніях.

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Однак, відносно дешева ціна іранських безпілотників дозволяє росіянам запускати їх цілими зграями, тим самим виснажуючи сили української ППО. Лише у травні росіяни атакували Україну трьома сотнями ударних дронів Shahed-136/131 – більше, ніж у період з січня по квітень (271 дрон). Загалом з початку повномасштабного вторгнення наші міста були атаковані 1020 «‎шахедами» (станом на 28 травня).

У таких випадках ефективно здолати «‎нальоти» БПЛА може зброя спрямованої енергії – наприклад, розроблена американцями технологія THOR, що використовує високоенергетичні мікрохвилі, які поширюються на великі території й можуть швидко знешкодити велику кількість ворожих дронів.

THOR не збиває безпілотники, а працює як лазер – «‎підсмажуючи» делікатну електроніку і деактивуючи її. Технологію успішно випробували на навчальному полігоні Честнат на авіабазі Кертленд, Нью-Мексико, в наближених до реальної атаки умовах. Капітан Ерік Пламмер, інженер-випробувач Управління спрямованої енергетики Науково-дослідної лабораторії ВПС США, за допомогою системи прицілювання з підвісним механізмом успішно відслідковував цілі на широких областях неба та нейтралізував їх за допомогою високопотужних мікрохвильових імпульсів. Згідно зі звітом, на те, щоб знешкодити БПЛА «‎пішли наносекунди».

THOR вбудований у 6-метровий транспортний контейнер, що може поміститися у C-130 Hercules. Два солдати можуть встановити систему протягом 3 годин, а її інтерфейс вимагає «‎мінімального навчання». Вартість THOR – $18 млн.

«THOR – надзвичайно ефективна система, оскільки вона працювала майже безперервно під час бою. Це рання демонстраційна версія, але ми зможемо використовувати її та зробити ще більш ефективною», — сказав капітан Тайлар Генсон, заступник керівника програми THOR.

Джерело: AFRL, New Atlas