Вінс Гілліган готує абсолютно новий драматичний серіал і обіцяє більше не знімати продовжень “Breaking Bad” після фіналу “Краще подзвоніть Солу”

У понеділок 15 серпня виходить остання серія фінального сезону серіалу “Краще подзвоніть Солу” / Better Call Saul. На честь цієї події шоураннер проекту Вінс Гілліган дав кілька інтерв’ю, в яких розповів про новий проект і рішення залишити франшизу “Пуститися берега” / Breaking Bad в спокої.

Нагадаємо, що в рамках франшизи Breaking Bad вийшов основний серіал “Пуститися берега” (2008-2013, 5 сезонів, 62 серії), серіал спін-офф “Краще подзвоніть Солу” (2015-2022, 6 сезонів, 63 серії) і повнометражний фільм El Camino: A Breaking Bad Movie про долю Джессі Пінкмана після подій фіналу серіалу. Всесвіт вийшов настільки цікавим, що в його рамках можна було зняти ще кілька приквелів, наприклад, історії наркоділка Гуса Фрінга, агента УБН Хенка Шрейдера та спеца з безпеки Джонатана Бенкса.







Однак Вінс Гілліган розповів, що вирішив відійти від жорсткого світу, пов’язаного з наркотиками та насильством і зосередитися на абсолютно новій франшизі. Відкритих даних про проект ще немає, так як шоураннер тільки готоується представити його великим студіям.

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Пітч повинен пройти в найближчі тижні, а за право зняти проект збираються поборотися біля десятка крупних телевізійних мереж і стрімінгових сервісів. За даними Deadline, у Вінса вже готова сценарна основа як мінімум для двох сезонів проекту, який буде драмою на межі кількох жанрів про людські відносини.

Зазначимо, що до створення франшизи Breaking Bad Вінс Гілліган брав участь у створенні такого знакового телевізійного проекту, як “Цілком таємно” / The X-Files.

Источник: Variety, Deadline