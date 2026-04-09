Marvel готується закрити сюжетну діру, яка тягнеться ще з епохи серіалів Netflix. Йдеться про долю здібностей одного з героїв — історію, яку не пояснювали з 2018 року.





Як усе починалося

Телевізійний всесвіт Marvel на Netflix стартував у 2015 році з серіалу “Шибайголова” / Daredevil. Згодом з’явилися “Джессіка Джонс” / Jessica Jones, “Люк Кейдж” / Luke Cage та “Залізний Кулак” / Iron Fist. Пізніше цих героїв об’єднали у “Захисники” / The Defenders. Окремий спіноф отримав і “Каратель” / The Punisher.

У 2019 році цей напрям закрили. Але герої поступово повернулися в MCU. Наприклад, Чарлі Кокс знову зіграв Метта Мердока в “Людина-павук: Додому шляху нема” / Spider-Man: No Way Home, а також у серіалах “Жінка-Галк: Адвокатка” / She-Hulk і “Ехо” / Echo. Вінсент Д’Онофріо повернувся як Вілсон Фіск у “Соколине Око” / Hawkeye та “Ехо”.





Велике повернення Захисників

Тепер історію продовжує “Шибайголова: Народжений наново” / Daredevil: Born Again. Серіал уже отримав другий сезон і повернув знайомих персонажів: Карен Пейдж, Фоггі Нельсона, Ванессу та Карателя.

Другий сезон також повертає Крістен Ріттер у ролі Джессіки Джонс — вперше з 2019 року.

Судячи з фото зі знімального майданчика, у третьому сезоні можуть з’явитися одразу всі Захисники. Йдеться про Майка Колтера (Люк Кейдж) і Фінна Джонса (Денні Ренд / Залізний Кулак). Офіційного підтвердження поки немає, але такий крок виглядає логічним.

Сюжет рухається до великого протистояння між силами Фіска та вуличними героями Нью-Йорка. Як саме Захисники впишуться в історію — поки невідомо, але масштаб конфлікту явно зростає.

Та найцікавіше в історії повернення цих супергероїв — це історія Денні Ренда. У другому сезоні серіалу “Залізний Кулак” він відмовився від своїх сил і передав їх Коллін Вінг. Але у фіналі сезону герой знову використовує силу. У сцені в Японії він заряджає зброю енергією Чі та навіть застосовує її в обох руках. Це натякає, що він став сильнішим, ніж раніше.

Проблема в тому, що серіал не отримав третій сезон. Тому Marvel так і не пояснила кілька головних питань: як він повернув свої здібності та чому його сила змінилася.

Третій сезон “Шибайголова: Народжений наново” дає Marvel шанс закрити цю сюжетну лінію. Після восьми років паузи фанати можуть нарешті отримати відповідь.

Отже, Marvel поступово зшиває старі історії з новим MCU. Повернення Захисників дає шанс закрити давні сюжетні прогалини і зробити всесвіт більш цілісним.





Джерело: screenrant