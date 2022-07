Витік на мільярд – хакери зламали базу даних поліції Шанхая

Невідомі хакери заявили, що внаслідок злому бази даних поліції Шанхая вони вкрали відомості про мільярд мешканців Китаю. Експерти називають цю атаку найбільшим порушенням кібербезпеки в історії країни.

Особа або група, яка заявила про атаку, запропонувала продати понад 23 ТБ вкрадених даних, включаючи імена, адреси, місця народження, національні посвідчення особи, номери телефонів та інформацію про кримінальні справи. Відповідне оголошення розміщено на кіберформумі. За цю базу даних невідомий хакер запросив 10 біткойнів, що за нинішнім курсом становить близько $200 тис.

Влада Шанхаю публічно не відреагувала на ймовірний злам. Представники міської поліції та Управління кіберпростору Китаю, відповідального за інтернет-нагляд країни, не відповіли на запити про коментарі.

США та інші країни неодноразово називали Китай одним із найбільших у світі джерел кіберзлочинності. Найчастіше китайські хакери проникають у системи західних країн та компаній на користь китайських агентств, щоб знайти цінні дані або інтелектуальну власність. Однак внутрішні витоки рідко стають надбанням громадськості через відсутність прозорих механізмів публікації відомостей.

Незрозуміло, як імовірні хакери змогли отримати доступ до серверів поліції Шанхая. Одна з версій, поширена серед експертів з кібербезпеки, стверджує, що до злому причетний сторонній партнер з хмарної інфраструктури. Alibaba Group Holding Ltd., Tencent Holdings Ltd. та Huawei Technologies Co. входять до найбільших зовнішніх хмарних сервісів Китаю.

