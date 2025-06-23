Завузькі очі: Xiaomi SU7 постійно помилково будила китайця від сну за кермом

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Здається, китайські виробники мали б проєктувати авто з урахуванням особливостей громадян своєї країни. Але у Xiaomi SU7 щось пішло не так саме з цим.

Мешканець провінції Чжецзян пан Лі постійно стикається з попередженнями про втому водія від автоматичної системи автомобіля. Голосом та на екрані він отримує повідомлення: «Будь ласка, зосередьтеся на водінні та зверніть увагу на безпеку». Здається справа у розрізі очей водія.

На відео у китайській соцмережі Лі намагається якнайширше розплющувати очі, щоб зупинити звук нагадування. У коментарях багато користувачів кажуть, що стикалися з подібною ситуацією на ще кількох місцевих брендах авто, як Weilai та Deep Blue.

Автомобільний блогер DerekTLM написав, що в нього надзвичайно вузькі очі, і він не спить, але система помилково ідентифікувала його як сплячого, і в нього вирахували бали за водіння. Інші профільні китайські блогери також стикалися з проблемою.

Служба техпідтримки Xiaomi Auto пояснює, що камера на кермі визначає стан втоми, фіксуючи таку поведінку, як заплющування очей та позіхання. Підтримка каже, що камеру можна налаштувати або вимкнути, але наголошує, що це зменшить безпеку.

Експерти зі Школи штучного інтелекту Хенанського університету розповідають, що бортова система DMS (моніторингу водія) приймає рішення в основному через візуальне сприйняття, доповнене іншою інформацією. Камери встановлені на кермі, передній стійці або дзеркалі заднього вигляду для контролю стану водія. Інфрачервоні камери можуть ефективно наглядати за водієм вночі або навіть через сонцезахисні окуляри. Метод полягає у фіксації та оцінці рис обличчя, кількісній оцінці ступеня відкриття та закриття очей, відкриття та закриття рота, оцінці втоми та неуважності водія під час керування.

Чому ж система Xiaomi SU7 недружня до людей з вузькими очима? Наразі більшість виробників використовують лише один візуальний шаблон для визначення стану втоми. Алгоритм досить грубий і не має оптимізацій, зокрема, для азійської зовнішності. Іронічно, що китайські системи в основному використовують американський стандарт PERCLOS P80 — повіки, що покривають понад 80% зіниці, вважаються закритими очима. Але це, вочевидь, не працює в Китаї, де помилка у визначенні сягає 60%.

Джерело: Sohu