14.03.2026

Розмір має значення: Vivo запатентувала смартфон з дисплеєм, який збільшується у висоту

Вадим Карпусь

Концепт розсувного смартфона Vivo / Google Gemini

Складані смартфони поступово стають все масовішими та популярнішими, дозволяючи збільшувати корисну площу екрана за потреби. Цю ідею збільшення дисплея підхопила Vivo, але пішла іншим шляхом. Компанія подала патент на незвичайний смартфон із вертикально розсувним дисплеєм. Концепція відрізняється від більшості попередніх ідей із гнучкими екранами, які зазвичай розгортаються вбік і роблять екран ширшим.


Патент Vivo на розсувний смартфон

У патентній заявці показано пристрій, дисплей якого розгортається вертикально. Тобто під час розкручування екран збільшується у висоту, а не в ширину. У результаті смартфон стає помітно довшим, зберігаючи приблизно ту саму ширину корпусу.

За останні кілька років виробники неодноразово демонстрували концепти розсувних смартфонів. Але жодна компанія поки що не випустила комерційну модель із таким типом екрана. Водночас подібні технології вже з’являються в інших категоріях пристроїв — наприклад, на ринку існують ноутбуки з розсувними дисплеями.

Вертикальна схема розгортання виглядає цікаво, але практичні сценарії використання поки що неочевидні. Сучасні мобільні застосунки вже добре оптимізовані під витягнуті екрани, тому подальше збільшення висоти дисплея може не давати значної переваги. Такий варіант розширення дисплея у висоту може мати обмежену корисність в очах користувачів. А от ціна такого рішення може бути досить високою. Також питання викладає надійність конструкції та захист гнучкого дисплея від подряпин.


Втім, йдеться лише про патентну заявку, а не про готовий продукт чи навіть офіційний концепт. Виробники смартфонів регулярно реєструють десятки різноманітних патентів, і далеко не всі з них перетворюються на реальні пристрої.

Отже, патент Vivo показує, що виробники продовжують експериментувати з новими формами гнучких дисплеїв. Навіть якщо ця ідея не стане комерційним продуктом, вона демонструє пошук нових форматів смартфонів після епохи складаних моделей.

Джерело: gsmarena

