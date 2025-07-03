Вийшов складаний Honor Magic V5 за $1250 — смартфон став тоншим, а батарея більшою

Складаний смартфон Honor Magic V5

Honor офіційно представила Magic V5 — нову версію свого складаного флагмана, який став ще тоншим, витонченішим і продуктивнішим. Попри те, що компанія пропустила модель з індексом V4, вона повністю компенсувала це оновленням по всіх ключових параметрах.

Зовні Magic V5 майже не відрізняється від попередника, але корпус тепер має більш плоскі грані для зручнішого тримання в руці. У складеному вигляді смартфон має товщину лише 8,8 мм (9,2 мм у попередника), а в розгорнутому — всього 4,1–4,2 мм (4,35 у попередника) залежно від кольору. Вага становить 217 або 222 грамів. Білий варіант (Ivory White) тонший і легший, тоді як чорний, золотистий і коричневий (Black, Dawn Gold, Reddish Brown) — трохи товщі й важчі.

Складаний смартфон Honor Magic V5 отримав два LTPO OLED-дисплеї з адаптивною частотою оновлення до 120 Гц і піковою яскравістю 5000 ніт. Зовнішній екран має діагональ 6,43 дюйма та роздільну здатність 2376×1060 пікселів. Внутрішній — 7,95 дюйма при роздільній здатності 2352×2172 пікселя. Зовнішній дисплей покритий захисним склом Honor NanoCrystal Shield, а внутрішній — фірмовим шаром Super Armored Inner Screen.

За продуктивність системи відповідає флагманський процесор Snapdragon 8 Elite. Пару йому складають 12 ГБ або 16 ГБ оперативної пам’яті. Місткість вбудованого сховища доступна у версіях 256 ГБ, 512 ГБ та 1 ТБ. Слот для карт пам’яті відсутній. Суттєвим апгрейдом стала батарея. В китайській версії її місткість зросла на 12% — до 6100 мА·год (в міжнародній — до 5820 мА·год). Технології швидкого заряджання не зазнали змін. Смартфон підтримує потужність дротової зарядки 66 Вт й бездротової — 50 Вт.

Honor зробила серйозний крок у напрямку захисту пристрою. Якщо попередня модель мала захист від води лише за стандартом IPX8, то Magic V5 відповідає стандартам IP58 та IP59, тобто отримав додаткову пилозахищеність та підвищений рівень водостійкості.

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Основна камера отримала кілька покращень. Головний 50-мегапіксельний модуль має OIS та об’єктив зі світлосилою f/1.6. Новий надширококутний модуль також має сенсор на 50 МП (раніше було 40 МП). Телефото модуль з фокусною відстанню 70 мм також отримав новий сенсор. Тепер доступно 64 МП замість 50 МП, а діагональ сенсора становить 1/2,0 дюйма замість 1/2,51. Фронтальні камери з сенсорами по 20 МП та об’єктивами f/2.2 встановлені на обох дисплеях.

Новий складаний смартфон Honor Magic V5 надійде у продаж в трьох конфігураціях. Китайські ціни на ці моделі наступні:

12 ГБ + 256 ГБ — $1255/€1070;

16 ГБ + 512 ГБ — $1400/€1186;

16 ГБ + 1 ТБ — $1535/€1300.

Джерело: gsmarena