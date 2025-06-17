Власник Nexus Mods продав сайт «надійній команді» через вигорання після 24 років керівництва

Мод для The Elder Scrolls 5: Skyrim / Bethesda & Nexus Mods

Засновник Nexus Mods Робін «Dark0ne» Скотт залишає свою посаду після 24 років і передає сайт новим власникам.

Робін «Dark0ne» Скотт — творець та багаторічний керівник Nexus Mods — оголосив про продаж сайту новому власнику. Після 24 років роботи над найбільшим репозиторієм модів для ігор на ПК, Скотт вирішив відійти від щоденного управління проєктом. У блозі на сайті він зазначив, що стрес, вигоряння і тривала відповідальність за проєкт почали впливати не лише на нього, а й на всю команду.

«Стрес на роботі є регулярним джерелом занепокоєння та проблем зі здоров’ям, пов’язаних зі стресом. Я зрозумів, що вигораю, і це почало впливати на мій персонал і Nexus Mods в цілому», — пише Dark0ne.

За словами Скотта, рішення продати Nexus Mods було виваженим. Новий власник поки що не розкривається, але Скотт впевнений у надійності нової команди:

«Одна з головних причин, чому я займаюся цим так довго, полягає в тому, що я ніколи не відчував, що дійсно знайшов когось, хто дійсно “розуміє” спільноту моддінгів так само як я. Важливо було знайти нового власника, який зміг би зрозуміти та поважати безліч тонкощів як Nexus Mods як бізнесу, так і ширшої спільноти моддінгів. Після місяців зустрічей, особистих розмов і багатьох душевних пошуків, я з радістю можу сказати, що я дійсно вірю, що знайшов саме тих людей, які підходять для цього завдання», — зазначено у блозі.

Він наголосив, що це не «корпоративний вихід» і не «залаштункова угода» — рішення про продаж Nexus Mods ухвалено з особистих причин. При цьому для користувачів і модераторів сайту нічого не зміниться: команда залишається на місці, і платформа працюватиме у звичному режимі. Новими співкерівниками стануть Фолдейньо та Рапсак — давні учасники проєкту, які добре знають сайт і його спільноту. Обидва мають г «глибоке коріння в іграх, технологіях, і, що найважливіше, їм начхати; про сайт, спільноту та майбутнє, яке ми намагаємося тут побудувати».

На момент публікації новини Nexus Mods має понад 10 млрд завантажень модів, мільйони користувачів і підтримує моди для тисяч ігор. Це одна з ключових платформ для моддинг-спільноти, яка стартувала ще в 2001 році в кімнаті Робіна Скотта.

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Джерело: Nexus Mods