S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone отримала офіційний гайд для модів — Steam Workshop, шейдери, анімації та інше

S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone / GSC Game World

S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone отримала повноцінну підтримку модів. У гру додали інтеграцію з Steam Workshop, а разом із цим — офіційний гайд.

GSC Game World поділилися докладною інструкцією для створення та публікації модів. Зокрема, як можна змінювати текстури, моделі, анімації, звуки, відео, скрипти, конфігурації та шейдери. Розробники обіцяють, що надалі відкриють доступ і до інших ресурсів Legends of the Zone.

«Це лише перший крок. Ми працюємо над тим, щоб у майбутньому можна було модифікувати всі ігрові ресурси. Як посібник, так і доступні інструменти будуть продовжувати розвиватися та розширюватися», — пишуть GSC Game World.

⚙️ Modify the Zone in S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy — Enhanced Edition now deeper than ever. The Zone unlocks new possibilities for those brave enough to look beneath its surface. We’ve updated the modding guide for Legend of the Zone Enhanced Edition, adding tools… pic.twitter.com/mPhDHpRpsT — S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL (@stalker_thegame) June 13, 2025

Що саме тепер можна модифікувати в S.T.A.L.K.E.R.

Steam Workshop для Enhanced Edition підтримує:

Анімації

Текстури

Моделі

Відео

Звуки

Шейдери (лише на ПК)

Проте під забороною залишаються лише системні файли, як-от .dll або .exe — Steam і Mod.io просто не дадуть їх завантажити. Припускаємо, що заборона пов’язана з безпекою, стабільністю гри та антипіратським захистом.

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Інструменти для ПК і консолей відрізняються. На ПК моддерам відкривається набагато ширший спектр можливостей — можна додавати повністю нові ресурси: унікальні моделі, звуки, шейдери тощо. Натомість на Xbox та PlayStation модифікації працюють лише як заміна наявного контенту. Наприклад, ви можете замінити модель артефакта, але не створити нову з нуля. Крім того, на консолях діє обмеження на розмір модифікації — не більше 1 ГБ у розпакованому вигляді.

Що потрібно для створення модів в S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone

Для роботи з модами знадобиться:

інструменти моддингу S.T.A.L.K.E.R. (Stalker SDK) з оригінальних ігор;

програма для редагування звуку у форматі .ogg (наприклад, Audacity);

софт для створення 3D-візуальних ефектів (наприклад, Maya);

графічний редактор для обробки зображень (наприклад, GIMP або Photoshop);

програма для монтажу відео.

Разом з тим ручна компіляція шейдерів — це окрема історія. Спершу треба розпакувати stk-shaders, знайти потрібний .ps файл, відредагувати, створити конфігурацію з параметрами, а вже тоді компілювати через .cmd. Залежно від основної платформи (Steam чи Mod.io) обирається потрібний варіант запуску.

Щоб мод коректно працював у грі, важливо дотримуватись правильної структури тек — змінені файли потрібно вкладати у ті ж теки, що й у самій грі. Наприклад, якщо змінюється шрифт у HUD, відповідний файл має йти в textures\ui, а не в вихідну теку мода. Потім усе пакується у .pak за допомогою утиліти xrCompress, яку запускають через командний рядок. Важливо: відео у форматі .mp4 пакувати не потрібно — гра читає їх окремо.

Якщо обирати Steam Workshop чи Mod.io, то в першому випадку моди просто кладуться в окрему теку — всередині лише .pak і .mp4. А в Mod.io все це пакується у .zip, де структура має зберігатись.

Як опублікувати мод для S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone в Steam або Mod.io

Steam Workshop:

Завантаження модів відбувається через утиліту xrSWS_Upload.exe.

Потрібно вказати гру, шлях до мода, опис, назву та зображення-прев’ю.

Мод з’явиться у Workshop тільки після модерації.

Mod.io:

Завантаження відбувається вручну через сайт.

Мод потрібно запакувати у .zip (відео — окремо, без пакування).

Також обов’язкова модерація перед публікацією.

Крім того, офіційну підтримку модів отримає не тільки трилогія Legends of the Zone, а також і S.T.A.L.K.E.R. 2. Наразі GSC Game World оголосила бета-версію.

Джерело: Steam