S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone отримала офіційний гайд для модів — Steam Workshop, шейдери, анімації та інше

S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone отримала повноцінну підтримку модів. У гру додали інтеграцію з Steam Workshop, а разом із цим — офіційний гайд.

GSC Game World поділилися докладною інструкцією для створення та публікації модів. Зокрема, як можна змінювати текстури, моделі, анімації, звуки, відео, скрипти, конфігурації та шейдери. Розробники обіцяють, що надалі відкриють доступ і до інших ресурсів Legends of the Zone.

⚙️ Modify the Zone in S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy — Enhanced Edition now deeper than ever.

The Zone unlocks new possibilities for those brave enough to look beneath its surface. We’ve updated the modding guide for Legend of the Zone Enhanced Edition, adding tools… pic.twitter.com/mPhDHpRpsT

— S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL (@stalker_thegame) June 13, 2025