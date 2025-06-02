Elden Ring Nightreign на ПК отримала мод, що дозволяє грати лише вдвох

Elden Ring Nightreign

В Elden Ring Nightreign став доступний дуо-режим на ПК — гравці завдяки моду можуть грати вдвох без випадкових напарників.

Elden Ring Nightreign — кооперативний спін-офф у всесвіті Elden Ring — отримала неофіційний мод, який додає підтримку дуо-режиму на ПК. Модифікацію випустив відомий моддер Люк Юї, який раніше створив Seamless Co-op для оригінальної Elden Ring. Новий мод дозволяє грати вдвох без необхідності під’єднуватися до серверів чи чекати випадкового третього гравця.

Nightreign задумувалася як гра для трьох або для одного, але багатьох гравців розчарувала відсутність можливості пройти її у парі. Та і сама FromSoftware визнавала, що забула реалізувати такий режим. Це стало однією з причин негативних відгуків у Steam. Серед інших скарг були складність соло-гри, відсутність голосового чату та проблеми з пошуком напарників.

Мод з’явився практично одразу після релізу. Спочатку Юї опублікував коротке відео з демонстрацією прототипу дует-режиму, де гра не підключається до серверів і дозволяє пройти її удвох. Незабаром після цього він виклав сам мод на платформу Nexus Mods, звідки його вже можна завантажити всім охочим.

Водночас попри критику, запуск Elden Ring Nightreign виявився комерційно успішним. Гра продалася тиражем 2 млн копій у перший день, а в піковий момент у Steam її одночасно запускали понад 313 тис. гравців. Подолати таку позначку вдалося завдяки попереднім замовленням і раннім продажам гри. Це офіційна цифра, яка не враховує Xbox і PlayStation, оскільки платформи не публікують дані про кількість гравців. Для порівняння, розширення Shadow of the Erdtree минулого року розійшлося тиражем 5 млн копій за три дні.

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Зараз Elden Ring Nightreign доступна для ПК, PS4, PS5, Xbox One та Xbox Series X|S. На наступний тиждень обіцяють офіційний патч, який має трохи полегшити проходження для тих, хто грає соло.

Джерело: IGN / GameSpot