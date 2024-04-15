Tesla затримує відвантаження Cybertruck без пояснення, тим часом власники скаржаться на акселератор

Пікап Tesla Cybertruck, про проблеми якого говорили й раніше, отримав ще одну. Протягом вихідних десяткам клієнтів, які чекали на авто, повідомили, що постачання Cybertruck скасоване через «несподівану затримку щодо підготовки вашого автомобіля».

Tesla не оголосила про офіційне припинення продажу або відкликання, наразі причина призупинення постачання невідома. Але можливо, що електричний пікап має проблему з акселератором.

14 квітня Cybertruck опублікував у TikTok відео, на якому показано, як металева кришка його педалі акселератора нібито частково ослабла й застрягла під частиною приладової панелі. Водій зміг зупинити автомобіль гальмами та поставити його на стоянку. На початку місяця інший власник Cybertruck заявив, що врізався в стовп освітлення через проблему з прискоренням.

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Tesla вже давно звинувачують у несправностях акселераторів. Ще у 2017 році компанія отримала колективний позов на цю тему щодо Models S і X, які страждають від цієї проблеми. Tesla рішуче заперечувала будь-яку подібну проблему, а у 2020 році Національне управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA) відмовилося розслідувати випадки.

У 2023 році дослідник безпеки в Міннесоті розповів, як стрибок напруги в інверторі Tesla може призвести до прискорення автомобіля. Того ж року витік документів Tesla в німецьке видання Handelsblatt включав понад 2400 скарг клієнтів щодо раптових ненавмисних проблем з гальмами. У липні 2023 року NHTSA вирішило, що настав час дослідити проблему.

Джерело: Ars Technica