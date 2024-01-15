Vodafone розширила мережу GPON на понад 3000 багатоквартирних будинків

Влітку минулого року повідомлялося, що оператор «Vodafone Україна» запускає гігабітний домашній інтернет GigabitNet на базі технології GPON. З того часу компанія продовжує активно розвивати послуги домашнього інтернету, за який у групі компаній відповідає команда Vega.

За 2023 рік «Vodafone Україна» розгорнула мережу GPON у 3125 багатоквартирних будинках. Мешканці понад 411 тис. домогосподарств Києва, Харкова, Дніпра, Одеси, Чорноморська, Вишневого, Запоріжжя та Львова тепер мають можливість підключитись до GigabitNet. У грудні 2023 року розпочалося будівництво мережі у Миколаєві та Івано-Франківську. Загалом домашній інтернет Vodafone Gigabit Net доступний для підключення вже у 5370 будинках – у 782 тис. домогосподарств.

У «Vodafone Україна» зазначають, що компанія не лише розширює географію покриття, а й модернізує оптичні мережі на нову технологію. Модернізовано понад 80% інфраструктури FTTB та FTTH, яка вже працює на основі технології GPON.

Компанія інвестувала в розвиток мережі понад 250 млн грн. Це інвестиції спрямовано у будівництво нових зон GPON та модернізацію мереж FTTx, відновлення обладнання, пошкодженого та знищеного через вороже вторгнення, та закупівлю акумуляторів, генераторів й пального для забезпечення працездатності обладнання навіть під час ймовірних відключень від електроживлення.