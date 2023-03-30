Vodafone запускає послугу «Підозрілий номер» для захисту від небажаних дзвінків та SMS – 15 грн на місяць

Оператор зв’язку Vodafone запустив нову послугу для захисту від телефонних шахраїв. Зазначається, що послуга «Підозрілий номер» захистить абонента від дзвінків та SMS шахраїв та зловмисників, а також заблокує дзвінки та SMS від користувачів послуги на такі номери.

Шахраї використовують різні схеми, щоб дізнатись відомості банківських карт та рахунків. Часто вони представляються працівниками банків та намагаються вивідати персональні дані власників банківських карток.

Vodafone в режимі онлайн аналізує номери, з якими зв’язується користувач послуги «Підозрілий номер», на предмет використання їх в шахрайських схемах. Оператор, використовуючи інструменти big data аналізу та власні алгоритми, визначає номери та альфа-імена, які несуть потенційну загрозу всім абонентам, можуть здійснювати зловмисні виклики та бути ймовірними розповсюджувачами спаму.

Про всі спроби дзвінків та відправлення SMS з підозрілих номерів або на підозрілі номери Vodafone повідомлятиме користувачу послуги за допомогою SMS. Натомість потенційно небезпечні дзвінки та SMS користувачам послуги більше не надокучатимуть.

Послуга «Підозрілий номер» надається на платних засадах:

50 копійок на день для абонентів передплати;

15 грн на місяць для контрактних абонентів.

Разом з активацією послуги «Підозрілий номер» без додаткової плати підключається послуга «Збереження номеру», яка захищає номер від несанкціонованого перенесення в іншу мобільну мережу.

Активувати послугу «Підозрілий номер» можна у для себе та своїх близьких за допомогою застосунку My Vodafone. Також послугу можна активувати через USSD-комбінацію *207*1#.