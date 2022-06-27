Volkswagen анонсував концепт флагманського електричного седана VW ID.AERO: батарея 77 кВтг, запас ходу 620 км і старт продажів у 2023 році

Німецький автовиробник Volkswagen Group офіційно представив шостий за рахунком електричний концепт із фірмової лінійки ID – ним став седан VW ID.AERO (попередні моделі: ID.3, ID.4, ID.5, ID.6 та ID. Buzz).

Бренд позиціонує новинку як флагманський середньорозмірний седан (premium mid-size sedan) у прогресивному стильному аеродинамічному дизайні, розрахований на молоду аудиторію. Цей п’ятиметровий седан не просто виглядає аеродинамічно – плавна похила лінія даху в стилі купе дозволила знизити коефіцієнт лобового опору до позначки 0,23.

Електромобіль VW ID.AERO побудований на фірмовій платформі MEB та оснащений батареєю ємністю 77 кВтг, яка забезпечує запас ходу 620 км (385 миль) за циклом WLTP. Серійне виробництво та продаж моделі стартують у другій половині 2023 року в Китаї та Європі, при цьому новинка стане глобальною моделлю, тобто буде продаватися в Європі, США та Китаї.

Джерело: Volkswagen