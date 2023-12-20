Новини Авто 20.12.2023 о 13:45 comment views icon

Volkswagen, Porsche та Audi підтвердили перехід на стандарт Tesla NACS для заряджання електромобілів

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Юрій Орос

Автор новин

Volkswagen, Porsche та Audi підтвердили перехід на стандарт Tesla NACS для заряджання електромобілів

Volkswagen Group, яка володіє Audi, Porsche та багатьма іншими автобрендами, виконала те, що вже зробили майже всі автовиробники: оголосила про намір прийняти стандарт зарядки електромобілів Tesla.

VW заявила, що «вивчає рішення щодо адаптерів», щоб його нинішні власники електромобілів могли отримати доступ до мережі Supercharger від Tesla, і очікує, що вже до 2025 року буде що впровадити. Того ж року нові електромобілі VW сходитимуть з конвеєра з вбудованим зарядним портом Tesla. Загалом, VW заявляє, що ця угода надасть його клієнтам доступ до 15 000 пунктів зарядки Supercharger у Північній Америці, передає The Verge.

У листопаді 2022 року Tesla оголосила, що перейменовує свою технологію зарядки на Північноамериканський стандарт зарядки (NACS) і відкриває її для інших автовиробників. Першим доєдналася Ford, потім GM, а потім і всі інші. Volkswagen Group, один з найбільших світових автовиробників, що об’єднує такі бренди, як Audi, Bentley, Bugatti, Porsche і Lamborghini, залишався осторонь протягом усього цього часу. Навіть коли на заклик про стандартизацію відгукнулися BMW, Mini та Mercedes-Benz.

До цього зарядні пристрої Tesla були ексклюзивними для власників Tesla. Фактично, це був один з основних пунктів продажу Tesla: постійна, ексклюзивна та швидка зарядка електромобілів. Але це почало змінюватися кілька років тому, коли компанія почала пропонувати доступ електромобілям інших виробників — спочатку в Європі, а потім у США після того, як адміністрація Байдена заявила, що це буде необхідною умовою для використання частини з 7,5 млрд доларів на зарядки для електромобілів, передбачених у законі про інфраструктуру.

Мережа Supercharger від Tesla широко визнана як така, що перевершує багато сторонніх зарядних станцій для електромобілів, більшість з яких оснащені штекерами CCS і менш поширеним стандартом зарядки CHAdeMO. Компанія заявляє, що має 45 000 Supercharger по всьому світу, 12 000 з яких розташовані в США.

Коли VW перестала пручатися, Tesla може зосередити всю свою увагу на останньому «ухилянті» — концерну Stellantis, яка володіє такими брендами, як Jeep, Chrysler, Ram, Dodge, Peugeot, Fiat тощо.

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Електромобілі Toyota і Lexus перейдуть на роз’єм заряджання Tesla NACS

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