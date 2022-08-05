Восени в США почнуть продавати початкову версію електрокросовера VW ID.4 за ціною $37,495 (менше $30 тис. після пільг)

Після запуску виробництва електромобілів на фабриці VW Chattanooga (Теннесі, США) німецький автовиробник Volkswagen оголосив ціни на конфігурацію 2023 модельного року. Вже існуючі версії трохи подорожчали, але нова конфігурація ID.4 Standard уклалася в психологічну позначку менше $30 тис.

Отже, повна вартість VW ID.4 Standard 2023 становить $37,495 (плюс $1,295 destination fee), а це означає, що після пільги US Federal tax credit у розмірі $7,500 пересічний американець зможе придбати цей електромобіль усього за $29,995.

Основна відмінність від дорожчих моделей – менш ємна батарея (62 кВтг проти 82 кВтг), яка видає “всього” 335 км запасу ходу порівняно з 445 км у Pro-версій. Також Standard-версія має в своєму розпорядженні єдиний електродвигун потужністю 200 к.с. / 150 кВт.

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Авто нового модельного року отримали і кілька інших змін. Стандартним інфотейнмент-дисплеєм тепер виступає 12-дюймова модель (а не 10-дюймова як раніше), водій отримує у своє розпорядження асистент паркування та USB-C зарядку, а також оновлений дизайн інтер’єру та екстер’єру, включаючи нові колісні диски.

Таким чином, прайс на модельну лінійку VW ID.4 2023 у США виглядає наступним чином:

Нагадаємо, що зовсім недавно ми опублікували огляд саме такого електромобіля, тому не пропустіть можливості прочитати його.

Джерело: Electrek