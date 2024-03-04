Всупереч законам фізики: вчені Оксфорду виявили, що частинки з однаковим зарядом таки можуть притягуватись

Основний принцип фізики полягає в тому, що частинки з протилежним зарядом притягуються одна до одної, тоді як з однаковим — відштовхуються. Однак вчені з Оксфорду виявили, що за певних умов ці правила таки можна порушити.

Під час експерименту команда розмістила негативно заряджені мікрочастинки кремнезему у воді та виявила, що за певних рівнів рН вони можуть притягуватися один до одного, утворюючи кластери шестикутної форми — що, здається порушує основний електромагнітний принцип, згідно з яким частинки з однаковим зарядом повинні відштовхуватись на будь-якій відстані.

Коли дослідники розглянули цей ефект, використовуючи теорію взаємодії між частинками, яка враховує структуру розчинника, було виявлено нову силу тяжіння, яка може подолати електростатичне відштовхування.

Натомість для позитивно заряджених частинок, взаємодія залишалась незмінною — навіть за різних рівнів pH вони відштовхувались. Цікаво, що в іншому розчиннику (вчені використали етанол) — вони зрештою згрупувались.

Команда каже, що це відкриття може змусити серйозно переглянути наукові принципи, та може буди використано в практичній хімії для таких процесів, як самозбірка, кристалізація та розділення фаз.

Дослідження опубліковано в журналі Nature Nanotechnology.

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Джерело: New Atlas

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