Вийшов ASUS ROG Zephyrus G14 — ігровий ноутбук з екраном Mini LED та CPU AMD Zen 4. Від $1430

Компанія Asus випустила оновлений ігровий ноутбук ROG Zephyrus G14 модельного ряду 2023 року. Ця новинка отримала 14-дюймовий дисплей Mini LED з 504 зонами, процесором AMD на базі архітектури Zen 4 і підтримку технології Nvidia Advanced Optimus.

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Вартість базової версії Asus ROG Zephyrus G14 складає $1429,99. Вона включає процесор Ryzen 7 7735HS, 16 ГБ оперативної пам’яті DDR5, твердотілий накопичувач місткістю 512 ГБ і дискретну відеокарту Nvidia RTX 4050. Якщо ж орієнтуватися на конфігурацію з відеокартою RTX 4070 і збільшеною кількістю пам’яті, то слід готувати для покупки вже $1849,99.

Незабаром у продажу надійде ноутбук Asus ROG Flow X13, що конвертується. У цьому випадку використовується 13,4-дюймовий дисплей AsusNebula з роздільною здатністю Full HD або QHD та частотою оновлення до 165 Гц. Пристрій оснащений процесором AMD Ryzen 9 7940HS, оперативною пам’яттю об’ємом 16 або 32 ГБ, накопичувачем місткістю 512 ГБ або 1 ТБ. Доступні версії з GPU AMD Radeon 780M або NVIDIA GeForce RTX 4070. Ціна Asus ROG Flow X13 поки що не розголошується.

Як доповнення до Flow X13 можна придбати зовнішню відеокарту XG Mobile, яка включає GPU RTX 4090 з TPG 150 Вт. Цей пристрій уже отримав цінник – $1999,99.

Джерело: The Verge