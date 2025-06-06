Вийшов OnePlus Pad 3 – планшет від €599, що змагається з ноутбуками

Планшет OnePlus Pad 3

OnePlus спробувала зрушити планшетний ринок зі своєю новою пропозицією OnePlus Pad 3. Ця новинка – не просто «трохи краще, ніж торік». Це вже щось ближче до ноутбука, але з душею планшета. Компанія реалізувала великий екран, продуктивні компоненти, тривалий час автономної роботи, а головне — безкоштовна клавіатура в комплекті для тих, хто вчасно встигне натиснути «замовити».

Характеристики OnePlus Pad 3

Основна гордість новинки — це екран. Планшет OnePlus Pad 3 отримав 13,2-дюймовий IPS дисплей. В пристрої використовується 12-бітна панель, яка забезпечує роздільну здатність 3392х2400 пікселів (що маркетингово назвали 3.4K), яскравість до 900 ніт, підтримку Dolby Vision HDR та стилуса. І щоб звук відповідав зображенню, планшет оснастили восьмими динаміками. Для порівняння: у OnePlus Pad 2 їх було шість. Тож тепер перегляд фільмів на дивані — це вже майже домашній кінотеатр. А от роз’єм для дротових навушників відсутній.

За високу продуктивність відповідає процесор Qualcomm Snapdragon 8 Elite. У версії з 12 ГБ оперативної пам’яті стоїть LPDDR5X 4266 МГц, а от у топовій — 16 ГБ LPDDR5T 4800 МГц, що вже ближче до показників ультрабуків. Для зберігання файлів пропонується сховище місткістю 256 або 512 ГБ. Охолоджує процесор модернізована система розсіювання тепла з 34 857 мм² площі. Вона на 14% ефективніша за попередню.

Основна камера на задній панелі – одиночна 13-мегапіксельна. Вона здатна записувати відео в роздільній здатності 4К. Фронтальна камера – 8-мегапіксельна і з підтримкою лише 1080p. Тема «все більше» продовжується в батареї. Тепер акумулятор має місткість 12140 мА·год проти 9510 мА·год у попередника. Потужність заряджання теж збільшили — 80 Вт проти 67 Вт.

Планшет працює під управлінням Android 15 з оболонкою ColorOS 15. Не обійшлося й без новомодного ШІ. OnePlus інтегрувала свої фішки на основі Google Gemini: переклад, підсумки текстів, генерація промов і текстів, Circle to Search — усе це працює прямо в планшеті. А ще планшет може синхронізуватись із вашим смартфоном OnePlus: повідомлення, буфер обміну, фото, відео — усе під рукою. І що цікаво — планшет можна під’єднати до Mac, навіть з підтримкою жестів та drag-and-drop.

Ціна

Новий планшет OnePlus Pad 3 вже доступний для попереднього замовлення в Європі та Північній Америці. У Європі номінальна ціна з €699 знижена до €599 протягом акційного періоду. Ви отримуєте безкоштовно більший обсяг пам’яті та на вибір – смарт-клавіатуру для OnePlus Pad 3 або чохол Folio Case. Крім того, діє 10% знижка для студентів, можливість обміну зі знижкою до 50% планшета OnePlus Pad Go або OnePlus Watch 3. Старт поставок — 2 липня.

До планшета доступні фірмові аксесуари:

OnePlus Stylo 2 — стилус із 16 тис. рівнів чутливості, зворотним зв’язком, лазерним вказівником і ультранизькою затримкою;

OnePlus Smart Keyboard — 6-рядна клавіатура з рядком функціональних клавіш, трекпадом та NFC для швидкого підключення.

OnePlus Pad 3 — це приклад того, як планшет може стати гідною альтернативою ноутбуку, але залишитися тонким та автономним.

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Джерело: gsmarena