Вийшов перший трейлер фільму Fast X / «Форсаж X» зі старими друзями та новими ворогами (включаючи Данте у виконанні Джейсона Момоа)

Дом, Летті та інші члени постійно зростаючої родини Торетто повертаються в гонитві за новими пригодами в першому трейлері Fast X / «Форсаж X». Це вже десятий фільм франшизи «Форсаж».

Трейлер фільму «Форсаж X» показує, як Дом стикається зі своїм найбільшим страхом – втратою. Данте, поганий хлопець у виконанні Джейсона Момоа, переслідує команду Торетто. Його вчинки мотивовані подіями фільму «Форсаж 5». Єдиний спосіб вижити для Дому та його друзів – влаштовувати видовищні перегони на автомобілях та здійснювати неймовірні трюки.

Передостанній фільм серії, «Форсаж X», обіцяє, що «кінець шляху починається». Трейлер натякає, що хтось може не повернутися після цієї насиченої та видовищної подорожі.

Поряд зі звичайною командою, що включає Ремсі (Наталі Еммануель), Мію (Джордана Брюстер), Хана (Санг Канг), Романа (Тайріз Гібсон) і Теджа (Лудакріс), у «Форсаж X» також повертаються деякі попередні персонажі цього серіалу, такі як Сайфер (Шарліз Терон), Куїні (Хелен Міррен) та Маленький Ніхто (Скотт Іствуд). У фільмі з’являться деякі нові персонажі, такі як Данте (Джейсон Момоа), Тесс (Брі Ларсон), Бадді (Майкл Рукер) і загадковий персонаж у виконанні Рити Морено. Сценарій до фільму написав Джастін Лінь, а режисером виступив Луї Летер’є («Ілюзія обману», «Неймовірний Халк»).

Прем’єра фільму «Форсаж X» запланована на 19 травня.

Джерело: polygon