Вийшов перший трейлер фільму "Вуличний боєць" / Street Fighter: ностальгічні 90-ті та дуже багато болю

Катерина Даньшина

Перший трейлер фільму "Вуличний боєць" / Street Fighter: Чунь Лі і компанія, ностальгія за 90-ми та дуже багато болю
Street Fighter / Paramount Pictures

На The Game Awards 2025 Paramount представила перший тизер-трейлер фільму “Вуличний боєць” / Street Fighter, який показав “живі” версії Чунь Лі, Кена Мастерса, Рю Хосі та решти персонажів з популярної франшизи відеоігор.

Дія фільму розгортається у 1993 році, де “відчужені” вуличні бійці Рю та Кен знову повертаються на арену, коли таємнича Чунь Лі вербує їх для наступного Всесвітнього турніру воїнів: жорстокого зіткнення кулаків, долі та люті. Але за цією королівською битвою криється смертельна змова, яка змушує бійців протистояти один одному та демонам свого минулого. І якщо вони цього не зроблять, то гра закінчена.

Повноцінний акторський склад бійців включає:

  • Ендрю Кодзі — Рю
  • Ноа Сентінео —  Кен
  • Калліна Лян —  Чунь Лі
  • Коді Роудс — Гайл
  • Орвілл Пек — Вега
  • 50 Cent —  Балрог
  • Джейсон Момоа — Бланка
  • Від’ют Джаммвал — Дхалсім
  • Олів’є Ріхтерс — Зангієв
  • Хірукі Гото — Е. Хонда
  • Девід Дастмалчян — М. Байсон
  • Роман Рейнс — Акума
  • Ендрю Шульц —  Ден Хібікі
  • Ерік Андреас —  Дон Соваж
  • Мел Джарнсон —  Кеммі
  • Рейна Валландінгем — Джулі
  • Александр Волкановскі — Джо

Окрім жорстоких боїв, трейлер натякає на гумористичний тон стрічки (хоча б збереженою дивакуватою зачіскою Гайла), тоді як кольорова палітра здається явним відсиланням до хітової аркадної гри 1991 року.

Звичайно, це не перший фільм про “Вуличного бійця”. За мотивами франшизи знято кілька проєктів, хоча жоден з них не був таким сумнозвісним, як оригінал 1994 року, у якому Жан-Клод Ван Дамм зіграв Гайла, а Рауль Хуліа втілив М. Байсона у своїй останній ролі в кіно.

Новий Street Fighter зняв режисер Кітао Сакура за сценарієм Далана Муссона. Прем’єра запланована на 16 жовтня 2026 року. Фактично в один рік ми отримаємо дві “бойові екранізації”, де другим стане фільм “Мортал Комбат 2” з Карлом Урбаном в ролі Джонні Кейджа. Кумедно, що актори “Вуличного бійця”, які представили трейлер на сцені TGA, жартівливо згадали на сцені відсутність колег з конкурентної стрічки.

