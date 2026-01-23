Новини Пристрої 23.01.2026 comment views icon

Вийшов Realme Neo8: флагманський процесор, перископічна камера та 8000 мА•год від $370

Вадим Карпусь

Realme представила новий смартфон флагманського рівня Realme Neo8. Новинка стала черговою моделлю в лінійці Neo та одразу виділяється поєднанням флагманського процесора, місткого акумулятора, захисту корпусу за стандартом IP69 та невисокої ціни.

Характеристики Realme Neo8

Realme Neo8 отримав 6,78-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю Full HD+ та частотою оновлення до 165 Гц. У смартфоні використовується панель Samsung M14, яка забезпечує пікову яскравість до 6500 ніт. Процесор Snapdragon 8 Gen 5 (на відміну від Dimensity 9300+ у попередника) працює в парі з оперативною пам’яттю LPDDR5X обсягом 12 ГБ або 16 ГБ та накопичувачем UFS 4.1 місткістю від 256 ГБ до 1 ТБ. Для охолодження використали велику випарну камеру.

Задня панель виконана зі скла та має прозорий дизайн. Тут розмістили світлодіодну RGB-смужку Awakening Halo, яка реагує на сповіщення та інші події. Корпус доповнює металева рамка. Основна камера потрійна. Вона складається з 50 Мп сенсора Sony IMX896 з оптичною стабілізацією, 50 Мп перископного телефотомодуля JN5 з 3,5-кратним оптичним зумом та 8 Мп ультраширококутної камери. Для селфі призначена 16 Мп фронтальна камера.

Акумулятор місткістю 8000 мА·год підтримує швидку зарядку SuperVOOC потужністю 80 Вт, а також режим наскрізного заряджання. Новинка також містить ультразвуковий сканер відбитків пальців під екраном, інфрачервоний порт, NFC, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS та стереодинаміки. Товщина корпусу становить 8,3 мм, вага — 215 г. Корпус забезпечує захист від пилу та води за стандартом IP69.

Смартфон працює під управлінням Realme UI 7.0 на базі Android 16, підтримує низку ШІ-функцій і, за заявою компанії, отримає три роки оновлень Android та чотири роки патчів безпеки.

Ціна

Realme Neo8 вже доступний у Китаї в кольорах Cyber Purple, Mecha Grey та Origin White. Ціни на різні моделі наступні:

  • 12 ГБ / 256 ГБ — CNY 2 599 ($370)
  • 12 ГБ / 512 ГБ — CNY 3 099 ($445)
  • 16 ГБ / 256 ГБ — CNY 2 899 ($415)
  • 16 ГБ / 512 ГБ — CNY 3 399 ($490)
  • 16 ГБ / 1 ТБ — CNY 3 899 ($560)

Джерело: gsmarena

