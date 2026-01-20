Вийшов RedMagic 11 Air: тонкий ігровий смартфон з вентилятором і батареєю на 7000 мА•год

Представлений RedMagic 11 Air: тонкий ігровий смартфон від $500

RedMagic представила новий смартфон RedMagic 11 Air. Ця модель стала проміжною ланкою між тонкими флагманами та класичними ігровими пристроями, як от RedMagic 11 Pro та 11 Pro+. Смартфон поєднує легший корпус із повноцінними ігровими можливостями, фірмовим прозорим дизайном і активним охолодженням з RGB-підсвічуванням.

RedMagic 11 Air отримав 6,85-дюймовий AMOLED-дисплей без вирізів. Панель має роздільну здатність 1216×2688 пікселів, підтримує частоту оновлення 144 Гц та захищена склом Corning Gorilla Glass 7i. Пристрій використовує оптичний сканер відбитків пальців та фронтальну камеру під дисплеєм.

За продуктивність відповідає чип Snapdragon 8 Elite — флагманська платформа минулого покоління. Обсяг оперативної пам’яті LPDDR5X Ultra з пропускною здатністю 9600 МБ/с сягає 16 ГБ. Для зберігання даних використовується накопичувач UFS 4.1 обсягом до 512 ГБ зі швидкістю читання до 4200 МБ/с.

Основна камера подвійна. Головний модуль має 50-мегапіксельний 1/1,55-дюймовий сенсор, систему оптичної стабілізації зображення та об’єктив з еквівалентною фокусною відстанню 23 мм. Доповнює його ультраширококутна камера на 8 МП. Фронтальна камера під дисплеєм — 16-мегапіксельна.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

RedMagic 11 Air має акумулятор місткістю 7000 мА·год. Смартфон підтримує дротову зарядку потужністю 120 Вт. Корпус новинки має товщину 7,85 мм і важить 207 грамів. Попри невеликі розміри, всередині встановлений активний вентилятор, який розкручується до 24 000 об/хв. Пристрій отримав захист IP54 від пилу та бризок води. Як і личить ігровому смартфону, RedMagic 11 Air оснащений сенсорними тригерами на торцях. Програмну частину забезпечує RedMagic OS 11.0 на базі Android 16.

Ігровий смартфон RedMagic 11 Air доступний у кольорах Quantum Black і Stardust White. Версія з 12 ГБ + 256 ГБ пам’яті коштує близько $500, а модель 16 + 512 ГБ оцінили у приблизно $600. Смартфон уже з’явився в онлайн-магазині nubia. Терміни виходу на глобальні ринки компанія поки не назвала.

Джерело: gsmarena