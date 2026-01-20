Новини Пристрої 20.01.2026 comment views icon

Вийшов RedMagic 11 Air: тонкий ігровий смартфон з вентилятором і батареєю на 7000 мА•год

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

RedMagic представила новий смартфон RedMagic 11 Air. Ця модель стала проміжною ланкою між тонкими флагманами та класичними ігровими пристроями, як от RedMagic 11 Pro та 11 Pro+. Смартфон поєднує легший корпус із повноцінними ігровими можливостями, фірмовим прозорим дизайном і активним охолодженням з RGB-підсвічуванням.

RedMagic 11 Air отримав 6,85-дюймовий AMOLED-дисплей без вирізів. Панель має роздільну здатність 1216×2688 пікселів, підтримує частоту оновлення 144 Гц та захищена склом Corning Gorilla Glass 7i. Пристрій використовує оптичний сканер відбитків пальців та фронтальну камеру під дисплеєм.

За продуктивність відповідає чип Snapdragon 8 Elite — флагманська платформа минулого покоління. Обсяг оперативної пам’яті LPDDR5X Ultra з пропускною здатністю 9600 МБ/с сягає 16 ГБ. Для зберігання даних використовується накопичувач UFS 4.1 обсягом до 512 ГБ зі швидкістю читання до 4200 МБ/с.

Основна камера подвійна. Головний модуль має 50-мегапіксельний 1/1,55-дюймовий сенсор, систему оптичної стабілізації зображення та об’єктив з еквівалентною фокусною відстанню 23 мм. Доповнює його ультраширококутна камера на 8 МП. Фронтальна камера під дисплеєм — 16-мегапіксельна.

RedMagic 11 Air має акумулятор місткістю 7000 мА·год. Смартфон підтримує дротову зарядку потужністю 120 Вт. Корпус новинки має товщину 7,85 мм і важить 207 грамів. Попри невеликі розміри, всередині встановлений активний вентилятор, який розкручується до 24 000 об/хв. Пристрій отримав захист IP54 від пилу та бризок води. Як і личить ігровому смартфону, RedMagic 11 Air оснащений сенсорними тригерами на торцях. Програмну частину забезпечує RedMagic OS 11.0 на базі Android 16.

Ігровий смартфон RedMagic 11 Air доступний у кольорах Quantum Black і Stardust White. Версія з 12 ГБ + 256 ГБ пам’яті коштує близько $500, а модель 16 + 512 ГБ оцінили у приблизно $600. Смартфон уже з’явився в онлайн-магазині nubia. Терміни виходу на глобальні ринки компанія поки не назвала.

Джерело: gsmarena

